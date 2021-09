Guarany de Sobral e Atlético-CE chegam às oitavas de final da Série D e dão novo passo para a Série C

O Cacique do Vale enfrenta o Campinense-PB, com a vantagem de decidir a vaga em casa. A Águia da Precabura encara o Paragominas-PA e, assim como na fase anterior, fará o jogo de volta nos domínios do adversário

Classificados para as oitavas de final da Série D, Guarany de Sobral e Atlético Cearense precisam avançar mais duas fases do torneio para alcançar o acesso à Série C. Para seguir sonhando, o Cacique do Vale terá que passar pelo Campinense-PB, enquanto a Águia da Precabura encara o Paragominas-PA.

No confronto de ida, a equipe sobralense visita a Raposa no estádio Amigão, sábado, 25, às 15 horas, em Campina Grande (PB). Na primeira fase da competição, o time comandado por Vladimir de Jesus alcançou 42,8% de aproveitamento jogando como visitante, com três vitórias e quatro derrotas.

Na fase anterior, diante do Galvez-AC, o Rubro-Negro suportou a pressão dos donos da casa e voltou para Sobral com um empate por 0 a 0. No Junco, o Cacique do Vale venceu por 2 a 0 e assegurou a classificação.

Como mandante, os paraibanos fizeram uma boa campanha na primeira fase. Em sete jogos, a Raposa sofreu apenas uma derrota, além de um empate e cinco vitórias, totalizando 76% de aproveitamento. Contra o Sergipe-SE, na segunda fase, foram dois empates, por 2 a 2 e 1 a 1. A vaga, então, foi decidida nos pênaltis e garantida pelo Campinense-PB (4x2).

Já o Atlético Cearense fará o jogo de ida dentro de casa, no Domingão, em Horizonte (CE), também no sábado, 25, às 16 horas. Em seus domínios, a Águia da Precabura conquistou três vitórias, dois empates e duas derrotas na primeira fase, com 52% de aproveitamento.

Contra o Juazeirense-BA, na fase anterior, foram dois empates, por 1 a 1 e 0 a 0. Nas penalidades, a equipe comandada pelo treinador Raimundo Wágner venceu por 5 a 3, com grande atuação do goleiro Carlão.

Longe da Arena Verde, o Paragominas-PA conquistou três vitórias, dois empates e duas derrotas, com 52% de aproveitamento. Na segunda fase, a equipe paraense não deu chances para o São Raimundo-RR. O Jacaré venceu os dois confrontos, por 1 a 0 e 2 a 1, classificando-se sem grandes sustos.

Os jogos de volta acontecem no dia 3 de outubro, um domingo. O Guarany de Sobral recebe o Campinense-PB no estádio do Junco, às 15 horas, em Sobral (CE). Já o Atlético-CE visita o Paragominas-PA na Arena Verde, às 16 horas, em Paragominas (PA). Os clubes classificados avançam para as quartas de final do torneio.



