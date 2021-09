"Precisamos da vitória e depois vemos o que acontece", diz Emerson, do Ferroviário

Lateral-esquerdo ressalta que time deve primeiro vencer o Floresta, na rodada final do Grupo A da Série C, e depois se preocupar com combinação de resultados para ficar com vaga na próxima fase

Os jogadores do Ferroviário treinaram no estádio Elzir Cabral na tarde desta quarta-feira, 22, e deram continuidade à preparação para a decisão contra o Floresta, em duelo válido pela última rodada da primeira fase da Série C. A partida está marcada para este sábado, 25, às 17 horas, no estádio Vovozão, em Fortaleza.

Ciente da necessidade de marcar gols na próxima partida, o treinador Anderson Batatais comandou treino tático, com foco nas transições ofensivas. Na sequência, o trabalho foi encerrado com os atletas focando o trabalho em finalizações ao gol.

Titular da equipe coral, o lateral-esquerdo Emerson demonstrou confiança na classificação e cobrou foco do time no duelo contra o Floresta para avançar na competição. "A gente tem que focar no nosso trabalho, independente de qualquer situação nos outros jogos, nós precisamos fazer o nosso trabalho, sair com a vitória e depois ver o que acontece. Precisamos acreditar na classificação, o grupo todo está confiante", disse, em coletiva guiada pela assessoria.

Na quinta colocação, com 24 pontos, o Ferroviário precisa de uma combinação de resultados para avançar à segunda fase da competição. Além de vencer o Floresta, a equipe coral precisa torcer por ao menos um tropeço de Botafogo-PB (4º colocado), Manaus-AM (3º colocado), ambos com 26 pontos, ou Tombense-MG MG, que ocupa a vice-liderança do grupo, com 27 pontos.

Apenas as derrotas de Manaus-AM e Tombense-MG interessam ao Ferroviário. No caso do Botafogo-PB, o Tubarão da Barra ainda tem chances de classificação mesmo com um empate da equipe paraibana. Neste caso, porém, a equipe coral vai precisar vencer o Floresta por quatro gols de diferença para garantir a vaga na próxima fase.

