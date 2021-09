Floresta empata com Volta Redonda e deixa definição de permanência na Série C para última rodada

Com empate em 1 a 1, Verdão da Vila confirmou matematicamente o rebaixamento do Santa Cruz e diminuiu chances de queda, mas time cearense ainda pode ser ultrapassado pelo Jacuipense

O Floresta empatou em 1 a 1 com o Volta Redonda na tarde deste sábado, 18, em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. O lateral-esquerdo Fábio Alves abriu o placar de pênalti para o time da Vila Manuel Sátiro aos 14 minutos. Na segunda etapa, aos quatro minutos, Pedrinho marcou direto do escanteio, deixando tudo igual para a equipe visitante.

Com o resultado, o Lobo da Vila já não pode ser mais alcançado pelo lanterna, Santa Cruz, que foi matematicamente rebaixado à Série D, mas ainda corre risco de rebaixamento. Isso porque o time comandado por Leston Junior ainda pode ser ultrapassado pelo Jacuipense.

O Floresta ocupa atualmente a 8ª colocação do Grupo A com 18 pontos conquistados em 17 jogos, enquanto o time baiano possui 15 pontos em 16 partidas disputadas. Para ultrapassar a equipe cearense, o Leão do Sisal precisa vencer e tirar cinco gols de saldo.

Nesta rodada, o Jacuipense entra em campo neste domingo, 19, às 20 horas, quando enfrenta o Botafogo-PB no Almeidão. Na última e decisiva rodada, todos os jogos ocorrem às 17 horas de sábado, 25. O Floresta joga diante do Ferroviário no estádio Carlos de Alencar Pinto e o Leão de Sisal recebe o Altos-PI em casa.

