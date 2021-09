Ceará e Fortaleza irão se enfrentar na semifinal do Brasileirão de Aspirantes

O Clássico-Rei valendo uma vaga na final do torneio nacional acontece em jogos de ida e volta, nos dias três e 10 de outubro. Na 2ª fase, o Leão terminou como líder do Grupo D, enquanto o Vovô foi o segundo colocado do Grupo C

Os duelos das semifinais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes estão confirmados. Ceará e Fortaleza farão o Clássico-Rei para definir quem fica com uma das vagas na final da competição, enquanto Grêmio-RS e Avaí-SC se enfrentam pelo mesmo objetivo. As partidas estão marcadas para os dias três e 10 de outubro, em jogos de ida e volta.

Na tarde desta quinta-feira, 23, o Leão derrotou o Avaí-SC fora de casa por 1 a 0, com gol do zagueiro João Paulo, e manteve 100% de aproveitamento na segunda fase, com 18 pontos conquistados, além de confirmar a melhor campanha entre todos os clubes do torneio. O Tricolor do Pici não foi derrotado nenhuma vez na competição. Em 14 partidas, foram 13 vitórias e um empate.

Sobre o assunto Ceará busca melhora ofensiva diante da Chapecoense, defesa mais vazada da Série A

Recuperado, Felipe volta aos treinos e deve reforçar Fortaleza diante do Sport

Acesso do Fortaleza à Série B do Campeonato Brasileiro completa quatro anos

Roupeiro do Ceará, André Marcelino é convidado para integrar a seleção brasileira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vovô entrou em campo diante do Corinthians também na tarde desta quinta-feira, 23, com a classificação já garantida. O Alvinegro, que liderou o Grupo C da segunda fase até a última rodada, foi derrotado pelo clube paulista por 1 a 0, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), e acabou sendo ultrapassado pelo Grêmio, que goleou o Figueirense-SC por 4 a 0. Em 14 partidas no Brasileirão de Aspirantes, o Ceará venceu seis, perdeu sete e empatou duas vezes.

Com o Clássico-Rei garantido na semifinal, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes terá, pelo segundo ano consecutivo, um representante cearense disputando o título. Na temporada anterior, o Vovô foi o campeão do torneio ao derrotar o Vila Nova-GO na grande final.



Tags