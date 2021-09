Fortaleza está no top 20 dos clubes da América do Sul com mais interações no Instagram

O levantamento feito pelo Deportes & Finanzas destacou as participações da torcida tricolor na rede social do time

O levantamento realizado pela Deportes & Finanzas aponta que o Fortaleza está entre os 20 clubes da América do Sul com maiores interações no Instagram no mês agosto. Na 14ª posição, o Leão conseguiu mais 5 milhões de torcedores efetivamente participando das postagens do clube na rede social.



Fazendo uma campanha histórica na Série A e na Copa do Brasil, a torcida do Fortaleza tem se mostrado ativa nas redes sociais. O Tricolor fica atrás de grandes equipes do cenário internacional, como Flamengo, River Plate e Boca Junior, por exemplo. Ainda assim, está na frente de camisas de peso do futebol brasileiro, como Fluminense, Botafogo e Sport, que também compõem o top 20.

Contando com o apoio da torcida, o Fortaleza entra em campo neste domingo, 26, diante do Sport, na Arena Pernambuco, às 18h15min, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

