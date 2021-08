Ferroviário pressiona Jacuipense, mas não marca e empata sexto jogo consecutivo na Série C

Tubarão chega ao terceiro 0 a 0 seguido e dos seis pontos que disputou no Elzir Cabral, faturou apenas dois. Com 20 pontos, Ferrão mantém chances de classificação

O Ferroviário chegou aos sexto empate consecutivo na Série C do Brasileiro. Na tarde deste sábado, 28, novamente no Elzir Cabral, o Tubarão não saiu do 0 a 0 diante do Jacuipense-BA, vice-lanterna do Grupo A.

O panorama da partida foi o mesmo do jogo passado, com o Ferrão desperdiçando boas chances de marcar. Berguinho, duas vezes, e Reinaldo tiveram as oportunidades mais claras, mas concluíram mal. O centroavante Edson Cariús passou novamente em branco, mas também não recebeu nenhuma bola com boa condição para finalizar.

A equipe baiana aproveitava contra-ataques, causando alguns sustos na meta do goleiro Rafael, mas nada que fizesse o time coral correr risco de perder a partida. Na reta final do jogo, o técnico Francisco Diá colocou o Tubarão todo para cima, com quatro atacantes, mas a bola teimava em não entrar. Foram apenas 8 gols marcados pelo Ferroviário em 14 jogos na Série C.

Ainda não se sabe se o ponto conquistado foi suficiente para recolocar o time no G-4 — para isso, na rodada, Tombense e Volta Redonda precisam perder —, mas com 20 pontos o Ferroviário praticamente espanta o risco de rebaixamento.

Depois de dois jogos literalmente em casa, em sua sede, a equipe coral agora viaja para o Rio de Janeiro, no próximo fim de semana, para enfrentar o Volta Redonda-RJ, concorrente direto por vaga na zona de classificação.

