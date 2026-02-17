Wendel Silva destaca oportunidade no Ceará em 2026: "Honrado"

Wendel Silva destaca oportunidade no Ceará em 2026: "Não vai faltar empenho"Wendel fecha a lacuna de centroavante no elenco do Ceará, que até então contava apenas com Lucca, remanescente de 2025, disponível para o técnico Mozart
Último reforço para o ataque do Ceará, Wendel Silva é aguardado para se apresentar em Porangabuçu nos próximos dias. Em entrevista ao site oficial do clube, o centroavante exaltou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra em 2026.
"Muito feliz e honrado com a oportunidade de defender as cores do Ceará. Chego para ajudar no que estiver ao meu alcance para que o clube conquiste todos os seus objetivos deste ano. Teremos grandes desafios pela frente, mas não vai faltar empenho em nenhum momento", afirmou o atacante de 25 anos.
Wendel fecha a lacuna de centroavante no elenco do Ceará, que até então contava apenas com Lucca, remanescente de 2025, disponível para o técnico Mozart. A nova peça do ataque de Porangabuçu acertou vínculo por empréstimo até o fim do ano, cedido pelo Santa Clara, de Portugal.
Na temporada 2025/2026, o atacante disputou 21 jogos e marcou três gols pela equipe dos Açores. O jogador vinha treinando normalmente no Santa Clara e fez sua última partida em 7 de fevereiro, quando atuou pela Primeira Divisão do Campeonato Português.
Wendel é cria das categorias de base do Flamengo e marcou o gol do título da Copinha de 2018, quando o Rubro-Negro venceu o Internacional por 1 a 0 na final. Nos juniores, disputava posição com Vitor Gabriel, outro atacante revelado pelo clube carioca que vestiu a camisa do Ceará em 2023.
Do Flamengo, o centroavante se transferiu para o futebol português. Atuou por Leixões, SC Covilhã e Porto, além do Santa Clara.
Na temporada 2023/2024, viveu o melhor momento da carreira. Pelo Porto B, que disputa a Segunda Liga Portuguesa, Wendel marcou 18 gols em 30 jogos. No segundo semestre, transferiu-se para o Santos e anotou mais quatro gols em 19 partidas na campanha até o título na Série B.