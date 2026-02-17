Wendel Silva destaca oportunidade no Ceará em 2026: "Honrado"

Reforço do Ceará, Wendel Silva defendeu o Santos em 2024 / Crédito: RAUL BARETTA/SANTOS FC

Último reforço para o ataque do Ceará, Wendel Silva é aguardado para se apresentar em Porangabuçu nos próximos dias. Em entrevista ao site oficial do clube, o centroavante exaltou a oportunidade de vestir a camisa alvinegra em 2026. "Muito feliz e honrado com a oportunidade de defender as cores do Ceará. Chego para ajudar no que estiver ao meu alcance para que o clube conquiste todos os seus objetivos deste ano. Teremos grandes desafios pela frente, mas não vai faltar empenho em nenhum momento", afirmou o atacante de 25 anos.

Wendel fecha a lacuna de centroavante no elenco do Ceará, que até então contava apenas com Lucca, remanescente de 2025, disponível para o técnico Mozart. A nova peça do ataque de Porangabuçu acertou vínculo por empréstimo até o fim do ano, cedido pelo Santa Clara, de Portugal.