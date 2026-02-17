Ceará tem a 2ª maior média de gols do Brasil em 2026

Vina é o artilheiro do Ceará em 2026 com seis gols / Crédito: FCO FONTENELE

Sob o comando do técnico Mozart, o Ceará marcou 19 gols em oito jogos na temporada 2026 - média de 2,37 por partida. A marca do ataque alvinegro é a segunda melhor do futebol brasileiro, atrás apenas do Náutico, que soma 20 tentos em oito partidas (média de 2,5) e também será concorrente do Vovô na Série B. Das oito partidas na temporada, todas pelo Estadual, o Ceará fez três ou mais gols em quatro jogos. A campanha no Campeonato Cearense inclui três goleadas: 4 a 1 diante do Tirol, 5 a 1 sobre o Ferroviário e 4 a 0 contra o Horizonte.

Em comparação com outros clubes do futebol brasileiro, oito equipes marcaram mais gols do que o Alvinegro de Porangabuçu, seis delas da Série A e duas da Série B. No entanto, apenas o Náutico possui média superior à do time cearense. O Bahia é a equipe com mais gols neste início de temporada: 26 em 11 partidas. Em seguida aparece o Athletico-PR, com 23 em 11 jogos.