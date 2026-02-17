Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará tem a 2ª maior média de gols do Brasil em 2026

Das oito partidas na temporada, todas pelo Estadual, o Ceará fez três ou mais gols em quatro jogos. A campanha no Campeonato Cearense inclui três goleadas
Sob o comando do técnico Mozart, o Ceará marcou 19 gols em oito jogos na temporada 2026 - média de 2,37 por partida. A marca do ataque alvinegro é a segunda melhor do futebol brasileiro, atrás apenas do Náutico, que soma 20 tentos em oito partidas (média de 2,5) e também será concorrente do Vovô na Série B.

Das oito partidas na temporada, todas pelo Estadual, o Ceará fez três ou mais gols em quatro jogos. A campanha no Campeonato Cearense inclui três goleadas: 4 a 1 diante do Tirol, 5 a 1 sobre o Ferroviário e 4 a 0 contra o Horizonte.

Em comparação com outros clubes do futebol brasileiro, oito equipes marcaram mais gols do que o Alvinegro de Porangabuçu, seis delas da Série A e duas da Série B. No entanto, apenas o Náutico possui média superior à do time cearense. O Bahia é a equipe com mais gols neste início de temporada: 26 em 11 partidas. Em seguida aparece o Athletico-PR, com 23 em 11 jogos.

A terceira maior média do País é justamente a do Tricolor baiano, com 2,36 gols por jogo. O Vila Nova, outro concorrente do Vovô na Série B, surge na quarta posição, com 22 gols em dez partidas, média de 2,2.

Entre os rivais da Série B, o Goiás tem a mesma quantidade de gols do que o Ceará em 2026, mas apresenta média inferior: 1,9 por partida. O Esmeraldino marcou 19 vezes em dez jogos.

Gigantes do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo balançaram as redes menos vezes do que o Vovô em 2026: 18 e 17 gols, respectivamente. A média do Alviverde é de 1,63 por jogo, enquanto a do Flamengo é de 1,54.

