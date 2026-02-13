Wendel Silva é anunciado pelo Ceará e pode estrear na semifinal do Estadual

Wendel Silva é o novo atacante do Ceará / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

O Ceará anunciou o centroavante Wendel Silva, ex-Porto, Flamengo e Santos, nesta sexta-feira, 13. O novo atacante do Vovô já está regularizado e pode ser utilizado pelo técnico Mozart neste domingo, 15, no duelo contra o Floresta, pela semifinal do Campeonato Cearense. Aos 25 anos, Wendel chega ao Ceará para fechar a lacuna de “camisa 9” no elenco alvinegro, que tinha apenas Lucca, remanescente da temporada 2025, como opção de ofício para a posição. A nova peça do ataque de Porangabuçu acertou vínculo por empréstimo até o fim do ano, cedido pelo Santa Clara, de Portugal.

Na temporada 2025/2026, o atacante disputou 21 jogos e marcou três gols pela equipe dos Açores. O jogador vinha treinando normalmente no Santa Clara e fez sua última partida em 7 de fevereiro, quando atuou pela Primeira Divisão do Campeonato Português. Wendel é cria das categorias de base do Flamengo e marcou o gol do título da Copinha de 2018, quando o Rubro-Negro venceu o Internacional por 1 a 0 na final. Nos juniores, disputava posição com Vitor Gabriel, outro atacante revelado pelo clube carioca que vestiu a camisa do Ceará em 2023. Do Flamengo, o centroavante se transferiu para o futebol português. Atuou por Leixões, SC Covilhã e Porto, além do Santa Clara.