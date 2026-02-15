Sob aplausos, Luiz Otávio volta a jogar pelo Ceará após quase 500 dias

Luiz Otávio saudando a torcida do Ceará após vitória sobre a Ponte Preta, pela 31ª rodada da Série B 2024, na Arena Castelão / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Ídolo da história recente do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio voltou a atuar pelo time alvinegro após 491 dias longe dos gramados. O camisa 13 entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo da partida contra o Floresta, realizada neste domingo, 15, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense 2026. A última vez que o defensor havia jogado pelo Vovô foi no dia 12 de outubro de 2024, quando foi acionado nos minutos finais da vitória sobre a Ponte Preta, pela Série B daquela temporada. Na ocasião, seu retorno marcou o fim de um longo período de dez meses de recuperação após uma ruptura no ligamento cruzado anterior.