Sob aplausos, Luiz Otávio volta a jogar pelo Ceará após quase 500 dias

Última vez que o defensor havia jogado pelo Vovô foi no dia 12 de outubro de 2024, quando foi acionado nos minutos finais da vitória sobre a Ponte Preta,
Ídolo da história recente do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio voltou a atuar pelo time alvinegro após 491 dias longe dos gramados. O camisa 13 entrou em campo aos 34 minutos do segundo tempo da partida contra o Floresta, realizada neste domingo, 15, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense 2026.

A última vez que o defensor havia jogado pelo Vovô foi no dia 12 de outubro de 2024, quando foi acionado nos minutos finais da vitória sobre a Ponte Preta, pela Série B daquela temporada. Na ocasião, seu retorno marcou o fim de um longo período de dez meses de recuperação após uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

No entanto, apenas uma semana depois, o atleta sofreu uma nova lesão grave durante um treino e precisou passar por cirurgia. Segundo boletim médico divulgado pelo clube à época, exames apontaram rotura completa do ligamento cruzado anterior, além de estiramento dos ligamentos colaterais e do cruzado posterior.

No início de 2026, Luiz Otávio renovou contrato com o Alvinegro de Porangabuçu por mais um ano. Embora já estivesse treinando em campo desde setembro, a recorrência das lesões e o fato de ter disputado apenas uma partida nos últimos dois anos fazem com que o clube veja sua contribuição nesta temporada mais voltada à liderança e experiência dentro do elenco, pela identificação com o Ceará e proximidade com os companheiros, do que propriamente pelo aspecto técnico.

