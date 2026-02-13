Ceará anuncia contratação do zagueiro Luiz Otávio até o fim de 2026

Defensor de 33 anos já está regularizado no BID da CBF e poderá atuar no mata-mata do Campeonato Cearense

O Ceará anunciou, na tarde desta sexta-feira, 13, a contratação do zagueiro Luiz Otávio . O defensor de 33 anos, que estava no Mirassol, assinou contrato com o Vovô até o fim de 2026 e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O experiente jogador, portanto, fica à disposição para atuar no mata-mata do Campeonato Cearense, já que foi inscrito a tempo — o prazo final é justamente nesta sexta.

Luiz Otávio, que tem um xará como companheiro de posição no elenco alvinegro, trabalhou com o técnico Mozart no Mirassol, entre 2023 e 2024, e conquistou o acesso à Série A.

Ele é o terceiro zagueiro contratado pelo Ceará para 2023, já que antes chegaram Júlio César, ex-América-MG, e Ronald, emprestado pelo Maringá. O setor ainda conta com Eder, Gilmar e o xará Luiz Otávio, ídolo do clube.