Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra Horizonte

Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra HorizonteCeará e Horizonte se enfrentam no próximo domingo, 1°, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Estadual
O Ceará abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Horizonte, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida será disputada no próximo domingo, 1°, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas.
Os preços para os setores Azul e Laranja variam entre R$ 20 e R$ 40. Enquanto o setor "social" será destinado apenas aos sócios-torcedores. As vendas começaram na manhã dessa terça-feira, 27, por meio do site Vozão Tickets e também nas lojas físicas do clube. O check-in já está liberado para os sócios-torcedores alvinegros, disponíveis no aplicativo "Ceará SC APP" ou no site sociovozao.com.
Ingressos: setores e valores
- Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Arquibancada Amarela (visitante): R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Arquibancada Laranja: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Cadeiras Sociais: destinadas aos sócios-torcedores
Boa sequência do Manjadinho
O Ceará chega para o confronto diante do Horizonte embalado devido às duas goleadas aplicadas em seus dois últimos compromissos, diante de Tirol e Ferroviário, por 4 a 1 e 5 a 1, respectivamente. Sob o comando de Mozart, o Vovô ainda não perdeu em 2026 e já acumula cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate.