Ceará abre check-in e inicia venda de ingressos para jogo contra Horizonte

O Ceará abriu o check-in e iniciou a venda de ingressos para o confronto contra o Horizonte, em duelo válido pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida será disputada no próximo domingo, 1°, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas.

Os preços para os setores Azul e Laranja variam entre R$ 20 e R$ 40. Enquanto o setor "social" será destinado apenas aos sócios-torcedores. As vendas começaram na manhã dessa terça-feira, 27, por meio do site Vozão Tickets e também nas lojas físicas do clube. O check-in já está liberado para os sócios-torcedores alvinegros, disponíveis no aplicativo "Ceará SC APP" ou no site sociovozao.com.