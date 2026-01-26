Mozart valoriza gol de Fernandinho pelo Ceará e elogia "inventividade e criatividade"

Atacante Fernandinho comemora gol no jogo Ferroviário x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2026 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Ao receber belo lançamento de Juan Alano, encobrir o goleiro Silvado a fazer o quinto gol do Ceará na vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário, nesse domingo, 25, Fernandinho voltou a balançar as redes pelo Vovô depois de dez meses. O atacante recebeu elogios do técnico Mozart, que relembrou o histórico com o jogador e explicou por que a torcida estava na bronca por erros do camisa 11 em campo.

O atual comandante do Alvinegro já havia contado com Fernandinho na Chapecoense, em 2021, e no Mirassol, entre 2023 e 2024 — foi o desempenho no clube paulista que fez o Ceará contratar o atacante, inclusive. Mozart apontou que o jogador de 28 anos tentar jogadas mais difíceis no setor ofensivo pelo estilo de buscar duelos individuais com os marcadores.