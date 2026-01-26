Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mozart valoriza gol de Fernandinho pelo Ceará e elogia "inventividade e criatividade"

Treinador alvinegro destaca importância do gol do camisa 11 em vitória sobre o Ferroviário, pelo Estadual, após críticas da torcida nos jogos mais recentes
Atualizado às
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ao receber belo lançamento de Juan Alano, encobrir o goleiro Silvado a fazer o quinto gol do Ceará na vitória por 5 a 1 sobre o Ferroviário, nesse domingo, 25, Fernandinho voltou a balançar as redes pelo Vovô depois de dez meses. O atacante recebeu elogios do técnico Mozart, que relembrou o histórico com o jogador e explicou por que a torcida estava na bronca por erros do camisa 11 em campo.

O atual comandante do Alvinegro já havia contado com Fernandinho na Chapecoense, em 2021, e no Mirassol, entre 2023 e 2024 — foi o desempenho no clube paulista que fez o Ceará contratar o atacante, inclusive. Mozart apontou que o jogador de 28 anos tentar jogadas mais difíceis no setor ofensivo pelo estilo de buscar duelos individuais com os marcadores.

“É a terceira vez que ele (Fernandinho) é meu atleta. E o Fernando é um jogador de enfrentamento, de inventividade e criatividade, então é natural até que ele erre um pouco mais do que outros jogadores de outras posições, porque são jogadas que exigem... O grau de dificuldade das jogadas do Fernando, muitas vezes, é maior do que em outras posições. Então, foi importante para ele o gol, com o passe do Alano, que fez a sua estreia hoje (domingo, 25)”, ponderou Mozart.

O último gol do camisa 11 pelo Vovô havia sido no dia 26 de março de 2025, na derrota por 3 a 2 para o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela Copa do Nordeste. O longo jejum, o período sob críticas das arquibancadas e o belo lance fizeram o gol sobre o Tubarão ser bastante celebrado pelos companheiros.

“Nós sabemos do Fernandinho, que ele estava precisando desse gol. A forma com que os jogadores comemoraram com o Fernandinho representa bem a cultura que eu encontrei dentro desse clube. E eu fico muito satisfeito com isso. Jogadores importantes, líderes da nossa equipe, foram comemorar com o Fernando e a equipe toda. É importante essa relação que os jogadores têm entre eles, que nós estamos criando juntos”, valorizou o treinador.

No ano passado, Fernandinho disputou 39 jogos pelo Ceará, anotou quatro gols e deu duas assistências. A última participação direta em um tento havia sido justamente com um passe para Galeano balançar as redes na vitória sobre o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 27 de julho.

