Vina vê "ano mais desafiador da carreira" e mira títulos no Ceará: "Mentalidade vencedora"Camisa 29 pede desculpa pelo rebaixamento da Série A, garante "página virada" em 2026 e quer reconquistar a confiança do torcedor alvinegro
Decisivo na vitória do Ceará por 4 a 1 sobre o Tirol, com dois gols e uma assistência, Vina falou sobre as lições que tirou do rebaixamento da Série A no ano passado, apontou que 2026 será “o ano mais desafiador da carreira”, com o desejo de reconquistar o torcedor alvinegro, e almeja conquistar títulos pelo clube.
O camisa 29 retornou a Porangabuçu no segundo semestre de 2025, após duas temporadas na Arábia Saudita. Entrou em campo 16 vezes, não balançou as redes e deu uma assistência, amargando a queda para a Segundona. O meia-atacante trata o novo ano como “uma nova história” no Alvinegro.
“A vida nos faz aprender a cada dia. Eu tive várias lições do que aconteceu no ano passado, aprendi. Com certeza isso me amadureceu ainda mais. Nós, jogadores, tenho certeza que a grande maioria sofreu, mas a gente tem a consciência que o torcedor sofre muito mais. Eu, particularmente, fiquei triste, falei que sumi das redes sociais, quem me acompanha sabe disso. Tive meu momento para a família, viajei, mas óbvio que, volta e meia, o pensamento vinha na cabeça. Quando voltei, o sentimento foi de realmente página virada”, admitiu Vina.
“Não abri isso para muitas pessoas, mas, com certeza, esse ano, para mim, pode ser o mais desafiador da minha carreira, por tudo que o Ceará representa para mim, por estar hoje aqui, estar querendo reconquistar o torcedor, fazer ele sorrir novamente. Vivi coisas maravilhosas aqui no Ceará e sei que uma Série B não é para esse clube. Que eu possa, juntamente com meus companheiros, comissão técnica, diretoria e, principalmente, nosso torcedor, me fortalecer, fazer uma família, porque a gente sabe a força que o Ceará tem”, completou.
O jogador de 34 anos afirmou que o grupo atual tem, além dos desafios esportivos, a missão de reconquistar a conexão com as arquibancadas, após o abalo na relação pela queda para a Série B do Brasileiro. O meia pediu desculpas pelo rebaixamento e apontou que o Ceará precisa brigar por títulos em 2026.
“Entrando numa Série B, a gente é candidato a título. Dessa vez, a gente tem que pensar dessa forma. Friso a Série B, mas a gente sabe que tem o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, na Copa do Brasil tem que estar o máximo que conseguir… Nos campeonatos que a gente está participando, tem que brigar pelo título. Como o maior objetivo é voltar à Série A, eu tenho certeza que, com isso, o torcedor vai voltar a ser feliz. Eu já pedi desculpas, peço novamente, mas a gente tem que pensar daqui para frente, se unir cada vez mais, tentar, a cada jogo, reconquistar nosso torcedor, ver o estádio cheio novamente, o torcedor feliz de estar torcendo para nós, pelo seu time do coração. Que a gente possa fazer junto isso para, no final do ano, estar comemorando coisas grandes e, principalmente, nosso objetivo principal, que é a volta à Série A”, disse o camisa 29.
Vina mira “nova história” no Ceará em 2026
Depois da mudança de divisão nacional, Vina teve conversas com a diretoria alvinegra e confirmou a permanência para este ano - ele tem contrato até dezembro. O meia-atacante usou como exemplo o discurso do técnico Mozart para apontar que a página de 2025 já foi virada em Porangabuçu e que é preciso ter “mentalidade vencedora” para fazer o clube alcançar os objetivos.
“Página virada, a gente sabe que é o momento de reconquistar, principalmente, o nosso torcedor por tudo que aconteceu. Mudança de chave, mudança de ano. O Mozart falou para a gente que começou uma nova história, páginas em branco, e a gente que vai construir essa história. A gente tem esse pensamento de fazer um grande ano, passo a passo, mentalidade vencedora. A gente está batendo muito nessa tecla, no sentido de, em qualquer jogo, tem que dar o nosso melhor. É isso que faz a mentalidade vencedora. A gente fica feliz, com todo o respeito à equipe do Tirol, estamos jogando pelo Ceará e isso é de grande importância, para mim, uma grande felicidade toda vez que posso representar essa camisa”, garantiu.
"A gente sabe que ainda está em ritmo de pré-temporada, tudo é muito curto. Para mim é bom começar o ano do zero, junto com todos. Ano passado voltei depois de dois anos num campeonato totalmente diferente, com menos jogos, tinha a questão da adaptação e, mesmo assim, com muito empenho e dedicação, pude buscar espaço na equipe. Agora é página nova, ano novo, tudo do zero e estou muito feliz por esse momento, mas é só o começo. O ano é grande, tem muita coisa pela frente, mas, com a mentalidade vencedora para, no final do ano, a gente coroar com o acesso", finalizou o camisa 29.