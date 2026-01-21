Vina assume protagonismo no Ceará e desponta como artilheiro do time em 2026

O meia soma três gols na temporada e tem sido decisivo para o Alvinegro nos primeiros jogos do Campeonato Cearense

O meio-campista Vina teve mais uma atuação decisiva pelo Ceará na temporada de 2026. Diante do Tirol, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, o camisa 27 participou diretamente de três dos quatro gols marcados pelo Vovô no confronto.

Ao todo, Vina foi responsável por dois gols: um de cabeça, logo no primeiro minuto de partida, e outro em cobrança de pênalti, já na reta final do segundo tempo. O meia ainda deu boa assistência para Matheus Araújo completar a goleada do Alvinegro de Porangabuçu, que venceu o Tirol por 4 a 1 no Presidente Vargas.