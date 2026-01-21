Vina assume protagonismo no Ceará e desponta como artilheiro do time em 2026

Vina assume protagonismo no Ceará e desponta como artilheiro do time em 2026O meia soma três gols na temporada e tem sido decisivo para o Alvinegro nos primeiros jogos do Campeonato Cearense
O meio-campista Vina teve mais uma atuação decisiva pelo Ceará na temporada de 2026. Diante do Tirol, em duelo válido pela quinta rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense, o camisa 27 participou diretamente de três dos quatro gols marcados pelo Vovô no confronto.
Ao todo, Vina foi responsável por dois gols: um de cabeça, logo no primeiro minuto de partida, e outro em cobrança de pênalti, já na reta final do segundo tempo. O meia ainda deu boa assistência para Matheus Araújo completar a goleada do Alvinegro de Porangabuçu, que venceu o Tirol por 4 a 1 no Presidente Vargas.
Vale ressaltar que, para a partida, o técnico Mozart optou por escalar Vina como um falso 9, em vez de um meia de criação, como vinha atuando nos jogos passados. Na prática, o jogador conseguiu corresponder positivamente na função, o que abre mais possibilidades de variação para o treinador alvinegro.
Com o desempenho na noite desta quarta-feira, 21, Vina se isolou na artilharia do Ceará na temporada de 2026. São três gols marcados até então – o primeiro tento aconteceu diante do Maranguape, em lance que garantiu a vitória do Vovô na partida. Na lista de goleadores do clube neste ano, Lucca, Pedro Henrique, Matheus Araújo e Enzo Lodovic aparecem com um tento cada.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente