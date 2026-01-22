Mozart valoriza goleada do Ceará e indica possível estreia de Juan Alano

Mozart comandou o Ceará contra o Maranguape / Crédito: FCO FONTENELE

Após golear o Tirol por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, 21, no Estádio Presidente Vargas, pela última rodada da fase de grupos do estadual, o Ceará — já classificado de forma antecipada — encerrou a etapa com folga na liderança do Grupo B, somando dez pontos. Após a partida, o técnico Mozart elogiou o desempenho de sua equipe e comentou sobre a formação titular e a estreia de Juan Alano. “Gostei da atuação da equipe. Em alguns momentos, cedemos espaços ao Tirol, algo que precisamos corrigir, mas saio satisfeito com o volume ofensivo, com os gols e com a entrega. Alguns erros fazem parte do processo de evolução. Saio satisfeito com o que produzimos”, avaliou o treinador alvinegro.

Questionado sobre a definição da equipe titular para a sequência da temporada, Mozart afirmou que não trabalha com um time-base e que a ideia é promover a rotatividade do elenco de acordo com a exigência de cada partida. “Não há uma definição de quem vai iniciar ou de uma equipe titular. Estamos nesse processo de equilibrar fisicamente todos os jogadores, sem correr riscos, mas acredito muito na competição interna. Essa disputa estará sempre aberta ao longo da temporada, porque é o próprio jogador que acaba se escalando a partir do desempenho que observo no dia a dia para tomar decisões”, explicou. Estreia de Juan Alano Sobre a estreia do meia-atacante Juan Alano, de 29 anos, o treinador destacou que o atleta ainda passa por um processo de adaptação ao futebol brasileiro, mas adiantou que ele pode ser relacionado para o próximo compromisso.