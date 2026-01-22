Mozart explica Vina como "falso 9" em goleada contra o Tirol: "Tem capacidade"Com o resultado conquistado, o Vovô avança para a segunda fase do Estadual, invicto e na liderança do Grupo B. Após o duelo, o técnico Mozart comentou a respeito da utilização do atleta de 32 anos como referência no ataque do Vovô
O Ceará encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Cearense de forma invicta. Na noite desta quarta-feira, 21, a equipe bateu o Tirol por 4 a 1 e voltou a vencer, no Estádio Presidente Vargas, em exibição de gala do meia-atacante Vina — que na partida contra a Coruja, atuou centralizado no ataque, desempenhando função de “falso 9”. Além de ter anotado dois gols, o camisa 29 distribuiu uma assistência.
Após o duelo, o técnico Mozart comentou a respeito da utilização do atleta de 32 anos como referência no ataque do Vovô e projetou uma forte competição dentro do elenco na briga por vaga no time titular.
“Um dos motivos pelos quais escolhi o Vina como ‘nove’ foi para poupar também o Lucca, porque ele tinha feito dois jogos inteiros. Mas o Vina tem essa capacidade de jogar como nove, de flutuar, de ser um quarto jogador de meio-campo. É uma possibilidade a mais que a gente tem, apesar de eu ter gostado bastante da forma que o Lucca entrou no jogo. Eu vejo que a característica do nosso time, os jogadores se complementam bem e me dão a possibilidade de fazer algumas formações, na forma da estrutura”, disse o curitibano de 46 anos.
Com sete mudanças na equipe que iniciou o jogo no sábado passado, 17, contra o Iguatu, Mozart promoveu a entrada de atletas que haviam sido poupados do duelo contra o Azulão. Bruno Ferreira voltou a ser o titular na meta alvinegra e o zagueiro das categorias de base Gabriel Silva, utilizado no confronto de estreia diante do Floresta, ganhou oportunidade entre os profissionais.
Leia mais
-
Mozart valoriza goleada do Ceará e indica possível estreia de Juan Alano
-
Vina assume protagonismo no Ceará e desponta como artilheiro do time em 2026
-
Ceará acerta a contratação por empréstimo do zagueiro Ronald Carvalho, do Maringá
-
David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou e rende uma quantia milionária ao Ceará
-
Eder destaca parceria com jovem Pedro Gilmar no Ceará: "Pedra preciosa"
“Nós temos competição interna em todas as posições. Estamos ainda nesse processo de equilibrar fisicamente todos os jogadores sem correr nenhum tipo de risco. Mas eu acredito muito em competição interna e essa disputa vai estar sempre aberta durante a temporada inteira, porque é o próprio jogador que acaba se escalando. Então, baseado no desempenho que eu entendo, que eu vejo no dia a dia, eu tomo as minhas decisões”, finalizou Mozart.
Vina assume protagonismo no Ceará e desponta como artilheiro do time em 2026
Com o desempenho na noite desta quarta-feira, 21, Vina se isolou na artilharia do Ceará na temporada de 2026. São três gols marcados até então – o primeiro tento aconteceu diante do Maranguape, em lance que garantiu a vitória do Vovô na partida. Na lista de goleadores do clube neste ano, Lucca, Pedro Henrique, Matheus Araújo e Enzo Lodovic aparecem com um tento cada.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente