Mozart explica Vina como "falso 9" em goleada contra o Tirol

O Ceará encerrou sua participação na primeira fase do Campeonato Cearense de forma invicta. Na noite desta quarta-feira, 21, a equipe bateu o Tirol por 4 a 1 e voltou a vencer, no Estádio Presidente Vargas, em exibição de gala do meia-atacante Vina — que na partida contra a Coruja, atuou centralizado no ataque, desempenhando função de “falso 9”. Além de ter anotado dois gols, o camisa 29 distribuiu uma assistência. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Após o duelo, o técnico Mozart comentou a respeito da utilização do atleta de 32 anos como referência no ataque do Vovô e projetou uma forte competição dentro do elenco na briga por vaga no time titular.

“Um dos motivos pelos quais escolhi o Vina como ‘nove’ foi para poupar também o Lucca, porque ele tinha feito dois jogos inteiros. Mas o Vina tem essa capacidade de jogar como nove, de flutuar, de ser um quarto jogador de meio-campo. É uma possibilidade a mais que a gente tem, apesar de eu ter gostado bastante da forma que o Lucca entrou no jogo. Eu vejo que a característica do nosso time, os jogadores se complementam bem e me dão a possibilidade de fazer algumas formações, na forma da estrutura”, disse o curitibano de 46 anos.