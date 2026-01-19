Eder destaca parceria com jovem Pedro Gilmar no Ceará: "Pedra preciosa"

Zagueiro Eder em entrevista coletiva do Ceará / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Com a zaga em reformulação para a temporada 2026, o Ceará começou o Campeonato Cearense com uma nova dupla, formada pelo experiente Eder e o jovem Pedro Gilmar, oriundo das categorias de base. O defensor de 30 anos, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19, elogiou a revelação alvinegra, tratou como “pedra preciosa” e revelou qual papel tem exercido na parceria.

A dupla atuou na vitória sobre o Maranguape, no meio de semana, e no empate com o Iguatu, sábado passado, 17, com um gol sofrido, diante do Azulão. Eder destacou que 2026 também representa uma oportunidade para ele, já que fez apenas oito jogos no ano passado, e apontou o potencial de evolução de Pedro Gilmar, de 19 anos.

Em 2025, Pedro Gilmar disputou a Copinha e a Taça Fares Lopes pelo Vovô, sendo agregado à equipe profissional para esta temporada. Pré-temporada no Estadual Atleta do Ceará desde 2025, o zagueiro ponderou que o início do Estadual tem sido utilizado como complemento da pré-temporada alvinegra, que teve apenas 12 dias de atividades presenciais sob o comando de Mozart - o jogo da primeira rodada, contra o Floresta, foi com a equipe sub-20.