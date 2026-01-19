Eder destaca parceria com jovem Pedro Gilmar no Ceará: "Pedra preciosa"Camisa 33 do Vovô forma dupla de zaga com atleta de 19 anos no início de 2026, destaca qualidades, mas pondera: "Está apenas começando"
Com a zaga em reformulação para a temporada 2026, o Ceará começou o Campeonato Cearense com uma nova dupla, formada pelo experiente Eder e o jovem Pedro Gilmar, oriundo das categorias de base. O defensor de 30 anos, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19, elogiou a revelação alvinegra, tratou como “pedra preciosa” e revelou qual papel tem exercido na parceria.
A dupla atuou na vitória sobre o Maranguape, no meio de semana, e no empate com o Iguatu, sábado passado, 17, com um gol sofrido, diante do Azulão. Eder destacou que 2026 também representa uma oportunidade para ele, já que fez apenas oito jogos no ano passado, e apontou o potencial de evolução de Pedro Gilmar, de 19 anos.
“A oportunidade é para ele (Pedro Gilmar) e para mim também. Ano passado, eu não tive tantos minutos, o que acontece dentro de um elenco, mas estar jogando com o Gilmar, hoje, é algo que eu também tenho aprendido bastante com ele. Vejo um potencial enorme nele, tanto fisicamente quanto de qualidade técnica. O Ceará, tradicionalmente, vem formando bons defensores e tem no Gilmar mais uma pedra preciosa para ser trabalhado”, disse o camisa 33.
“Claro que não é de uma hora para outra, ele está apenas começando no profissional, mas os primeiros passos têm sido muito bons. Eu tento passar para ele aquilo que eu vivi quando eu comecei minha carreira profissional: muita tranquilidade, posicionamento, que é um fator primordial na carreira de um zagueiro. Ele está indo muito bem nos treinos e conseguindo traduzir isso nos jogos”, completou Eder.
Em 2025, Pedro Gilmar disputou a Copinha e a Taça Fares Lopes pelo Vovô, sendo agregado à equipe profissional para esta temporada.
Pré-temporada no Estadual
Atleta do Ceará desde 2025, o zagueiro ponderou que o início do Estadual tem sido utilizado como complemento da pré-temporada alvinegra, que teve apenas 12 dias de atividades presenciais sob o comando de Mozart - o jogo da primeira rodada, contra o Floresta, foi com a equipe sub-20.
Eder ressaltou que, apesar disso, o Alvinegro tem levado o Cearense a sério e garantiu foco no duelo diante do Tirol, nesta quarta-feira, 21, às 21h30min, no PV, pela última rodada do Grupo B da competição.
“Não deixa de ser uma preparação dentro de uma competição. Tivemos 12 dias apenas de treinamento com o Mozart e já tivemos jogos valendo três pontos. Quando vale três pontos, o torcedor não quer saber quanto tempo nós tivemos de treino, nós também não queremos saber quem está do outro lado, nós queremos vencer o tempo todo. Isso é um fator primordial”, garantiu o camisa 33.
“A gente respeita muito qualquer que seja o adversário, seja o Tirol, seja o Maranguape ou até mesmo um rival, mas, a partir do momento que a gente entra em campo, a gente quer voltar a vencer, porque o espírito vencedor não deixa a gente parado. O último resultado já foi um pouco doloroso pelo empate, mas a gente sabe que está no início de um processo que vai dar muito fruto lá na frente. O que importa é o que a gente vai fazer com esse resultado: tirar as coisas boas que a gente fez e melhorar aquilo que pode ter feito de ruim nas partidas”, disse Eder.