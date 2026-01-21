David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou e rende uma quantia milionária ao Ceará

Zagueiro David Ricardo no jogo Ceará x Botafogo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Vitor Silva / Botafogo

O zagueiro David Ricardo teve sua venda ao Dínamo Moscou concretizada pelo Botafogo, em negociação que irá render uma quantia milionária ao Ceará, clube no qual o jogador ganhou projeção nacional. O clube russo fez o anúncio oficial da contratação do defensor nesta quarta-feira, 21. Para comprá-lo do Botafogo, o Dínamo Moscou desembolsou 6,5 milhões de euros, equivalente a R$ 40 milhões na cotação atual. Desse montante, o Alvinegro de Porangabuçu tem direito a 20% – ou seja, em torno de R$ 8 milhões –, percentual que manteve consigo após vender o zagueiro para o clube carioca em 2025.

À época, o Vovô negociou David Ricardo com o Botafogo por 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 11 milhões, por 80% dos direitos econômicos do atleta. No Glorioso, o zagueiro de 23 anos disputou 29 partidas, período em que contribuiu com dois gols e uma assistência, além de ótimas atuações individuais.