David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou e rende uma quantia milionária ao Ceará

David Ricardo é anunciado pelo Dínamo Moscou e rende uma quantia milionária ao CearáO zagueiro foi vendido pelo Botafogo por R$ 40 milhões, montante do qual o Alvinegro de Porangabuçu tem direito a 20%
O zagueiro David Ricardo teve sua venda ao Dínamo Moscou concretizada pelo Botafogo, em negociação que irá render uma quantia milionária ao Ceará, clube no qual o jogador ganhou projeção nacional. O clube russo fez o anúncio oficial da contratação do defensor nesta quarta-feira, 21.
Para comprá-lo do Botafogo, o Dínamo Moscou desembolsou 6,5 milhões de euros, equivalente a R$ 40 milhões na cotação atual. Desse montante, o Alvinegro de Porangabuçu tem direito a 20% – ou seja, em torno de R$ 8 milhões –, percentual que manteve consigo após vender o zagueiro para o clube carioca em 2025.
À época, o Vovô negociou David Ricardo com o Botafogo por 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 11 milhões, por 80% dos direitos econômicos do atleta. No Glorioso, o zagueiro de 23 anos disputou 29 partidas, período em que contribuiu com dois gols e uma assistência, além de ótimas atuações individuais.
David Ricardo rendeu lucro milionário ao Ceará
Contratado pelo Ceará em 2020, David Ricardo criou boa identificação com o clube e se firmou, nos anos seguintes, como um dos principais zagueiros do plantel. Para tê-lo em definitivo e com 100% dos direitos econômicos em sua posse, o Alvinegro investiu R$ 1 milhão, em negociação com o Fluminense-PI.
Ou seja, com a venda para o Botafogo em 2025, por R$ 11 milhões, montante do qual o Ceará ficou com cerca de R$ 9,8 milhões — já que 10% do valor foi destinado ao Fluminense-PI por ter direito à mais-valia — e agora com a negociação com o Dínamo Moscou, o Vovô arrecadou, ao todo, R$ 17,8 milhões com o zagueiro.
Em comparação com o que foi investido, o Alvinegro de Porangabuçu obteve um lucro total de R$ 16,8 milhões com negociações envolvendo o defensor de 23 anos, que tem enorme potencial. Em ocasiões anteriores, vale ressaltar, David Ricardo recebeu sondagens do futebol italiano, mas as tratativas não avançaram.
Com Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.