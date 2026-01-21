Ceará acerta a contratação por empréstimo do zagueiro Ronald Carvalho, do Maringá

No acordo entre os clubes existe uma opção de compra fixada pelo defensor de 25 anos. O atleta já está na capital cearense e deve ser anunciado em breve pelo Vovô

O Ceará acertou com mais um nome para reforçar o plantel durante a temporada de 2026: o zagueiro Ronald Carvalho. O jogador de 25 anos pertence ao Maringá e chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra fixada no contrato entre os clubes. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Ronald Carvalho iniciou sua carreira profissional no Maringá, em 2022 – ano em que chegou a ser emprestado para o Operário-PR e o Água Santa. Desde 2023, entretanto, ele passou a ser aproveitado no Dogão e se firmou na equipe nas duas temporadas seguintes, em 2024 e 2025, recorte em que passou a ser titular.