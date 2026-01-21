Ceará acerta a contratação por empréstimo do zagueiro Ronald Carvalho, do Maringá

Ceará acerta a contratação por empréstimo do zagueiro Ronald Carvalho, do MaringáNo acordo entre os clubes existe uma opção de compra fixada pelo defensor de 25 anos. O atleta já está na capital cearense e deve ser anunciado em breve pelo Vovô
O Ceará acertou com mais um nome para reforçar o plantel durante a temporada de 2026: o zagueiro Ronald Carvalho. O jogador de 25 anos pertence ao Maringá e chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo até o final deste ano, com opção de compra fixada no contrato entre os clubes. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
Formado nas categorias de base do Corinthians, Ronald Carvalho iniciou sua carreira profissional no Maringá, em 2022 – ano em que chegou a ser emprestado para o Operário-PR e o Água Santa. Desde 2023, entretanto, ele passou a ser aproveitado no Dogão e se firmou na equipe nas duas temporadas seguintes, em 2024 e 2025, recorte em que passou a ser titular.
No ano passado, Ronald Carvalho foi um dos pilares do Maringá na campanha no Campeonato Paranaense, em que a equipe foi finalista – na decisão, porém, o Dogão acabou derrotado pelo Operário nos pênaltis. Em 2025, o defensor também disputou a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Ronald chega para disputar titularidade no Ceará
Agora no Vovô, Ronald Carvalho, que já está na capital cearense e deve ser anunciado em breve, chega para disputar a titularidade, atualmente ocupada por Éder e pelo jovem Pedro Gilmar, oriundo das categorias de base do Alvinegro. No setor, o técnico Mozart ainda conta com Boateng e o experiente Luiz Otávio.