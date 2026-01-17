Ceará sai na frente, cede empate ao Iguatu e mantém liderança do Grupo B do Cearense

Ceará sai na frente, cede empate ao Iguatu e mantém liderança do Grupo B do CearenseVovô e Azulão protagonizaram uma partida burocrática e voltarão a campo pelo Estadual na próxima quarta-feira, 21
Em uma partida principalmente burocrática, o Ceará ficou no empate em 1 a 1 na tarde deste sábado, 17, no estádio Presidente Vargas, diante do Iguatu, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Lucca marcou para a equipe alvinegra aos seis minutos, enquanto Jeffinho descontou para o Azulão aos sete. Ambos os gols ocorreram no segundo tempo.
Apesar do resultado igualitário, o Ceará se mantém na liderança do Grupo B com sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. O Iguatu chega aos cinco pontos, com uma vitória e dois empates no certame estadual.
O Vovô agora volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando às 21h30min, volta ao PV pela quinta rodada do Estadual para enfrentar o Tirol. No mesmo dia e horário, o Iguatu joga diante do Floresta no estádio Domingão, em Horizonte.
Ceará x Iguatu: como foi o jogo
Na briga pela ponta do Grupo B, Ceará e Iguatu entraram em campo, como tem sido praxe nos jogos entre as equipes, com a missão de fazer o melhor embate possível. O torcedor que esperava um jogo repleto de chances criadas, no entanto, se decepcionou frente a uma partida mais burocrática que criativa, num conhecido ritmo de início de temporada.
Nos primeiros minutos, já foi possível visualizar que se trataria de uma disputa intensa e faltosa. A força do duelo deixou a partida, porém, truncada e quente no aspecto técnico e também em temperatura. Nas poucas chances criadas de finalização, ambos os goleiros tiveram pouco trabalho, de modo que o placar só foi alterado no segundo tempo.
Sabendo que precisava tomar o protagonismo da partida por ter um poderio maior, o Ceará foi em busca do triunfo com mais afinco. Logo aos seis minutos, após buscar algumas chances de finalização, o Alvinegro de Porangabuçu foi brindado com um gol de cabeça de Lucca, mas a comemoração durou pouco. Um minuto depois, encontrando espaços deixados pela defesa alvinegra, Jeffinho deixou tudo igual para o Azulão.
A nova igualdade praticamente retornou a partida ao status anterior. Ceará e Iguatu criaram mais chances, mas o Iguatu se defendia bem, enfraquecendo as finalizações do Vovô. O Vovô mostrou um ritmo de início de temporada ao carecer de repertório frente a uma defesa mais fechado. A equipe do interior, com suas limitações, também não conseguiu mexer no marcador por não demonstrar eficiência ofensiva nas chances que possuía de contra-ataque, apesar de mostrar muita organização defensiva.
Diante de um adversário bem fechado, as maiores chance das equipe alvinegra ocorreram em dois momentos. Aos 31 minutos, quando num bate e rebate, Lucca e Matheus Pereira finalizaram duas vezes cada — uma vez na trave —, mas os quatro chutes morreram numa afastada da zaga do Iguatu antes de uma quinta finalização por conta de Vina; e depois aos 52 minutos com Lucas Lima, quando houve mais uma finalização perigosa, mas ela foi para fora. Nenhuma das oportunidades criadas foram suficiente para que o Vovô finalizasse com o triunfo o embate.
Ficha técnica
Ceará
4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo (Lucas Lima); Richardson (Fernando), Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Fernandinho), Lucca e Giulio (Vina). Téc: Mozart.
Iguatu
4-4-2: Zé Rafael; Biel Potiguar, Diguinho, Max Oliveira e Victor Salvador; Talisson Calcinha, Rogério, Bruno Menezes (Caio) e Cássio (Leandrinho); Tiaguinho e Jeffinho (Matheus Lima). Técnico: Washington Luiz.
Local: estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Data: 17/01/2026
Árbitro: Rejane Caetano
Assistentes: Nailton Oliveira e Zaqueu Linhares
Gols: Lucca (6/2°T), Jeffinho (7/2°T)
Cartões amarelos: Richardson (CEA); Max Oliveira, Bruno Menezes, Rogério, Jeffinho (IGU)
Público e renda: