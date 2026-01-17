Ceará sai na frente, cede empate ao Iguatu e mantém liderança do Grupo B do Cearense

Ceará e Iguatu fizeram jogo de poucas chances de gol / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Em uma partida principalmente burocrática, o Ceará ficou no empate em 1 a 1 na tarde deste sábado, 17, no estádio Presidente Vargas, diante do Iguatu, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. Lucca marcou para a equipe alvinegra aos seis minutos, enquanto Jeffinho descontou para o Azulão aos sete. Ambos os gols ocorreram no segundo tempo. Apesar do resultado igualitário, o Ceará se mantém na liderança do Grupo B com sete pontos em três jogos, com duas vitórias e um empate. O Iguatu chega aos cinco pontos, com uma vitória e dois empates no certame estadual.

O Vovô agora volta a campo na próxima quarta-feira, 21, quando às 21h30min, volta ao PV pela quinta rodada do Estadual para enfrentar o Tirol. No mesmo dia e horário, o Iguatu joga diante do Floresta no estádio Domingão, em Horizonte.

Ceará x Iguatu: como foi o jogo Na briga pela ponta do Grupo B, Ceará e Iguatu entraram em campo, como tem sido praxe nos jogos entre as equipes, com a missão de fazer o melhor embate possível. O torcedor que esperava um jogo repleto de chances criadas, no entanto, se decepcionou frente a uma partida mais burocrática que criativa, num conhecido ritmo de início de temporada. Nos primeiros minutos, já foi possível visualizar que se trataria de uma disputa intensa e faltosa. A força do duelo deixou a partida, porém, truncada e quente no aspecto técnico e também em temperatura. Nas poucas chances criadas de finalização, ambos os goleiros tiveram pouco trabalho, de modo que o placar só foi alterado no segundo tempo. Sabendo que precisava tomar o protagonismo da partida por ter um poderio maior, o Ceará foi em busca do triunfo com mais afinco. Logo aos seis minutos, após buscar algumas chances de finalização, o Alvinegro de Porangabuçu foi brindado com um gol de cabeça de Lucca, mas a comemoração durou pouco. Um minuto depois, encontrando espaços deixados pela defesa alvinegra, Jeffinho deixou tudo igual para o Azulão.

A nova igualdade praticamente retornou a partida ao status anterior. Ceará e Iguatu criaram mais chances, mas o Iguatu se defendia bem, enfraquecendo as finalizações do Vovô. O Vovô mostrou um ritmo de início de temporada ao carecer de repertório frente a uma defesa mais fechado. A equipe do interior, com suas limitações, também não conseguiu mexer no marcador por não demonstrar eficiência ofensiva nas chances que possuía de contra-ataque, apesar de mostrar muita organização defensiva. Diante de um adversário bem fechado, as maiores chance das equipe alvinegra ocorreram em dois momentos. Aos 31 minutos, quando num bate e rebate, Lucca e Matheus Pereira finalizaram duas vezes cada — uma vez na trave —, mas os quatro chutes morreram numa afastada da zaga do Iguatu antes de uma quinta finalização por conta de Vina; e depois aos 52 minutos com Lucas Lima, quando houve mais uma finalização perigosa, mas ela foi para fora. Nenhuma das oportunidades criadas foram suficiente para que o Vovô finalizasse com o triunfo o embate.

Ficha técnica Ceará 4-3-3: Richard; Rafael Ramos (Alex Silva), Pedro Gilmar, Éder e Eric Melo (Lucas Lima); Richardson (Fernando), Zanocelo e Matheus Araújo; Pedro Henrique (Fernandinho), Lucca e Giulio (Vina). Téc: Mozart. Iguatu