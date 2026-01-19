Jorge destaca paciência em disputa pela titularidade no gol do Ceará: "Sei meu lugar"O goleiro também ressaltou a grandeza do Vovô e do ótimo clima interno que encontrou no clube em sua chegada
Um dos reforços do Ceará para a temporada de 2026, o goleiro Jorge Meurer foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 19. Em entrevista coletiva, o jogador destacou o ótimo ambiente interno que encontrou em Porangabuçu, falou sobre a disputa por titularidade com Richard e Bruno Ferreira e sobre a oportunidade de carreira que tem no Vovô.
Questionado sobre a forte concorrência no gol alvinegro, Jorge destacou um trunfo que tem no seu dia a dia: a paciência. O arqueiro reforçou que chega ao Ceará ciente do seu “lugar e espaço” na hierarquia da posição, ressaltando que irá “trabalhar muito” para merecer, eventualmente, uma chance na equipe titular.
“São dois grandes goleiros (Richard e Bruno Ferreira). Dois caras que me receberam e me acolheram muito bem. Eu sou um cara paciente, sei do meu lugar e do meu espaço. Todo mundo quer jogar, e eu quero muito, ainda mais em um clube como esse. Mas eu sei que tenho meu lugar. Tenho paciência e vou trabalhar muito para poder jogar. Enquanto não chegar a oportunidade, é trabalhar mesmo. Quando eu tiver (a oportunidade), tenho certeza de que vou representar muito bem essa camisa”, disse o jogador.
Jorge destaca o peso da camisa do Ceará
Ao falar sobre como recebeu a proposta do Ceará, Jorge, que estava no Grêmio, lembrou que curtia as férias em uma praia quando seu empresário ligou. Ao saber do interesse do Vovô, o goleiro disse que retornou para casa, fez a mala e embarcou para Fortaleza. “Uma camisa desse tamanho, não tinha como negar”, contou.
"Um clube desse tamanho, uma camisa desse tamanho, não tinha como negar. Eu conhecia um pouquinho da cidade, gostava bastante, e tenho certeza de que a minha família vai gostar também. Não pensei duas vezes quando meu empresário me falou. Eu estava até de férias, na praia, mas tive que voltar mais cedo. Ele disse que tinha aparecido uma oportunidade, que o Ceará me queria, e eu disse: na hora. 'Tô arrumando minhas coisas e estou indo'", comentou.