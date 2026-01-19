Jorge destaca paciência em disputa pela titularidade no gol do Ceará: "Sei meu lugar"

Goleiro Jorge ao lado de Lucas Drubscky e Haroldo Martins, dirigentes do Ceará / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Um dos reforços do Ceará para a temporada de 2026, o goleiro Jorge Meurer foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 19. Em entrevista coletiva, o jogador destacou o ótimo ambiente interno que encontrou em Porangabuçu, falou sobre a disputa por titularidade com Richard e Bruno Ferreira e sobre a oportunidade de carreira que tem no Vovô. Questionado sobre a forte concorrência no gol alvinegro, Jorge destacou um trunfo que tem no seu dia a dia: a paciência. O arqueiro reforçou que chega ao Ceará ciente do seu “lugar e espaço” na hierarquia da posição, ressaltando que irá “trabalhar muito” para merecer, eventualmente, uma chance na equipe titular.

“São dois grandes goleiros (Richard e Bruno Ferreira). Dois caras que me receberam e me acolheram muito bem. Eu sou um cara paciente, sei do meu lugar e do meu espaço. Todo mundo quer jogar, e eu quero muito, ainda mais em um clube como esse. Mas eu sei que tenho meu lugar. Tenho paciência e vou trabalhar muito para poder jogar. Enquanto não chegar a oportunidade, é trabalhar mesmo. Quando eu tiver (a oportunidade), tenho certeza de que vou representar muito bem essa camisa”, disse o jogador.