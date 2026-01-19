Eder admite rebaixamento "muito doloroso" e quer Ceará protagonista na Série B

Zagueiro Eder em entrevista coletiva do Ceará / Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

Zagueiro do Ceará desde o ano passado, Eder reconheceu que o rebaixamento do Ceará no Campeonato Brasileiro foi “muito doloroso”, destacou a responsabilidade do elenco atual de fazer o clube retornar à elite do futebol nacional e avaliou que a equipe terá de assumir o protagonismo na Série B para brigar pelo acesso.

O defensor de 30 anos teve poucas oportunidades no Alvinegro em 2025, diante da concorrência de Willian Machado, Marcos Victor e Marllon, e disputou apenas oito jogos. Apesar disso, o camisa 33 se tornou um dos líderes do elenco e elogiou o ambiente interno no clube, ponderando que já virou a página após a queda.

Diante da nova realidade no cenário nacional e com a troca no comando técnico - saiu Léo Condé e chegou Mozart -, Eder opinou que o Ceará terá de adotar novo modelo de jogo em 2026, para assumir a condição de protagonista na Segundona, em que terá um dos maiores orçamentos e desponta como candidato ao acesso. O defensor relembrou que a realidade na Série A é diferente, contra equipe de maior poder financeiro, e que o Vovô estará neste posto nesta temporada, na Série B. Eder disse que a postura mais propositiva em campo deixará a equipe mais próxima das vitórias.