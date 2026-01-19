Eder admite rebaixamento "muito doloroso" e quer Ceará protagonista na Série B

Eder admite rebaixamento "muito doloroso" e quer Ceará protagonista na Série BZagueiro alvinegro diz que elenco atual tem "obrigação" de levar o clube de volta à elite nacional e aponta que modelo de jogo propositivo deixa a equipe mais próxima das vitórias
Zagueiro do Ceará desde o ano passado, Eder reconheceu que o rebaixamento do Ceará no Campeonato Brasileiro foi “muito doloroso”, destacou a responsabilidade do elenco atual de fazer o clube retornar à elite do futebol nacional e avaliou que a equipe terá de assumir o protagonismo na Série B para brigar pelo acesso.
O defensor de 30 anos teve poucas oportunidades no Alvinegro em 2025, diante da concorrência de Willian Machado, Marcos Victor e Marllon, e disputou apenas oito jogos. Apesar disso, o camisa 33 se tornou um dos líderes do elenco e elogiou o ambiente interno no clube, ponderando que já virou a página após a queda.
“O rebaixamento, ano passado, foi muito doloroso. Deixou uma marca em todos que ficaram aqui, nos que saíram também. O rebaixamento é sempre uma marca muito ruim de se carregar. Mas, quando virou o ano, eu já tive as energias recarregadas, porque sei o quão grande é o clube e o quão importante é a Série A para o clube. É uma responsabilidade que a gente acaba carregando, naturalmente, porque o elenco que nós temos, nós temos tudo para voltar à Série A. Desde que seja tudo com muito trabalho, muita humildade, mas sabendo que isso é, sim, uma responsabilidade nossa, uma obrigação”, analisou Eder.
Leia mais
“Um clube como o Ceará, com a força que tem, o que representa na região, tem que estar na Série A. É um clube que todo mundo gosta de estar aqui. Do pessoal que saiu, muitos queriam ter ficado, porque se cria um ambiente muito familiar. Quando você vem trabalhar, vem com gosto, com vontade. A gente prioriza isso de uma forma bem legal e tenta levar isso para dentro de campo. Tudo isso se transforma com vitórias, com resultados e concluindo os objetivos”, completou o zagueiro, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19.
Diante da nova realidade no cenário nacional e com a troca no comando técnico - saiu Léo Condé e chegou Mozart -, Eder opinou que o Ceará terá de adotar novo modelo de jogo em 2026, para assumir a condição de protagonista na Segundona, em que terá um dos maiores orçamentos e desponta como candidato ao acesso.
O defensor relembrou que a realidade na Série A é diferente, contra equipe de maior poder financeiro, e que o Vovô estará neste posto nesta temporada, na Série B. Eder disse que a postura mais propositiva em campo deixará a equipe mais próxima das vitórias.
“Coletivamente, talvez seja um ano muito diferente do que foi o ano passado. Devido às situações e circunstâncias, nós éramos um time mais reativo dentro de uma competição como a Série A e é até compreensível, porque, muitas vezes, pegávamos times muito bem estruturados. Hoje, visando uma Série B, em que o Ceará talvez esteja nessa posição… A visão que eu tenho é essa, talvez seja um pouco de mudança de chave em saber que nós teremos que propor mais o jogo”, explicou o camisa 33.
“Numa Série B, a gente tem que ter esse entendimento o mais rápido possível, porque um futebol reativo pode até te dar uns pontos, mas na nossa posição, como Ceará dentro de uma Série B, nós temos que assumir o protagonismo e acho que um desses modos é ter sempre o controle do jogo, na maioria do tempo. Isso nos deixa mais perto da vitória”, avaliou Eder.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente