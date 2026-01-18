Mozart aprova atuação do Ceará diante do Iguatu apesar de "sentimento amargo" por empate

Técnico Mozart comentou o desempenho do Ceará após empate diante do Iguatu. / Crédito: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará ficou no empate diante do Iguatu no último sábado, 17, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, mas no Vovô o placar e o desempenho não são um caso de terra arrasada. Em coletiva concedida logo após a partida, o técnico do time, Mozart, demonstrou satisfação pela atuação no geral, apesar do incômodo com o gol tomado no 1 a 1. "Fiz mudanças pra otimizar nosso elenco, descansar alguns jogadores — para não correrem riscos desnecessários — nesse início de temporada, e fiquei satisfeito com o desempenho dos jogadores. Criamos muitas oportunidades. Fiquei incomodado com o gol que tomamos, pois era evitável, mas faz parte nesse início de trabalho. Algumas situações irão acontecer, natural até para corrigirmos. Foi um adversário duro, com linhas baixas de cinco, e mesmo assim criamos muito", destacou ele.

Em relação ao gol tomado, Mozart chegou a citar um "sentimento amargo" pela forma que o time levou a igualdade, mas também aproveitou a oportunidade para citar que são nos erros que os ajustes são feitos.

"O empate, pela forma que foi o jogo, fica um sentimento amargo, mas é natural que algumas situações ocorram. Acredito que estamos no caminho. Há coisas que precisam ser corrigidas, mas eles lutaram até o fim. (...) Os jogadores lutaram e, se continuar assim, não tenho dúvida de que iremos evoluir", falou. O calendário também foi uma justificativa usada pelo treinador, já que o Vovô já fez dois jogos com o time titular em 18 dias do ano. "No futebol o tempo é importante para nós técnicos e jogadores nos conhecermos. Nós começamos dia 2 (de janeiro a pré-temporada), é dia 17 e já fizemos dois jogos, mas a tendência é que a cada jogo a gente tenha uma evolução", justificou. Mozart lamenta ausência de Dieguinho

Entre os ajustes que o Ceará buscará, um deles passa pelo meio de campo já que Dieguinho estará ausente. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o jogador ficará ausente por quatro meses após passar por uma cirurgia no tornozelo. A perda do atleta por esse tempo foi lamentada por Mozart durante a coletiva.