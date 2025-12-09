Elenco do Ceará pede desculpas à torcida após rebaixamento para a Série B

Dieguinho foi um dos atletas que se pronunciou sobre o rebaixamento do clube para a Série B 2026 / Crédito: Samuel Setubal

O rebaixamento para a Série B 2026 foi o capítulo mais doloroso do ano para o Ceará Sporting Club. Com o descenso, dirigentes do clube, o próprio perfil institucional e o zagueiro Marcos Victor foram os primeiros a se pronunciarem. Fernando Sobral, Dieguinho, Matheus Bahia, Fabiano Souza e Pedro Raul também somaram-se à lista e pediram desculpas para a torcida do Vovô. Os atletas reforçaram a profunda tristeza com o momento e agradeceram por todo o apoio dos torcedores durante 2025.

Fernando Sobral O volante de 30 anos reconheceu a falta de capacidade técnica ao elenco do Alvinegro para selar a permanência na Série A. “Não fomos bons o suficiente para cumprir nossa missão, faltou técnica, inteligência, maturidade, leitura de jogo… porém, foram momentos raros que deixamos a desejar na vontade, e jamais faltou honra em defender esse escudo!”, afirmou o meio-campista. O jogador ressaltou ainda o momento de enfrentar as críticas e assumir os erros. “Podem me rotular de bagre, de burro, de jogador mediano, mas assim como não fico vislumbrado quando me elogiam, nenhuma crítica vai definir quem sou", disse. "Se resta alguma coisa nesse momento, é assumir a responsabilidade, dar a cara a tapa e suportar a frustração, indignação e raiva”, completou.

Dieguinho O meio-campista, um dos destaques do Ceará em 2025, revelou que não contava com o cenário do rebaixamento de forma alguma. “Nem nos meus piores pesadelos eu imaginaria estar escrevendo isso, muito triste e ainda sem acreditar que não conseguimos atingir o nosso principal objetivo, que, independente de qualquer dificuldade, dependia apenas da gente e não fomos competentes o suficiente para cumprir”, descreveu.

O atleta apontou o sentimento de vergonha pela queda para a Segundona e falou sobre o futuro do clube. "Estou triste e, de certa forma, envergonhado, pois, o que vivemos durante todo o ano foi incrível para acabar dessa forma… Tá difícil pra caramba, mas agora é tentar juntar os cacos, sacudir a poeira e olhar para frente, para a reconstrução, para o recomeço e dar a volta por cima”, analisou. Matheus Bahia O lateral-esquerdo de 26 anos se declarou ao Ceará, assumiu a responsabilidade e garantiu que lutou muito pela permanência.

“O amor que tenho por esse clube é sincero e verdadeiro, mas também não me isento de nenhuma culpa, assumo total responsabilidade, se for preciso. Me desculpem se não consegui o nosso objetivo, eu tentei ao máximo”, expôs. Fabiano Souza O lateral-direito de 25 anos, que não atuou diante do Palmeiras, ressaltou o empenho ao representar o Alvinegro. "Mesmo estando impotente para guerrear na última partida do campeonato, quero deixar meu agradecimento a essa torcida maravilhosa que me recebeu com carinho, e sei que nunca faltou empenho e dedicação para defender esse enorme clube”, mencionou.