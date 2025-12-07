Ceará joga mal, perde para reservas do Palmeiras e é rebaixado à Série B

Partida entre Ceará e Palmeiras pela Série A 2025 / Crédito: Fernanda Barros

O Ceará está rebaixado à Série B de 2026. Na tarde deste domingo, 7, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o Vovô foi superado pelo time reserva do Palmeiras por 3 a 1 em partida da 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o clube encerra a participação na competição na 17ª posição com 43 pontos, amargando a queda para a segunda divisão.

Ceará 1x3 Palmeiras: o jogo Apesar de ser empurrado por mais de 50 mil torcedores, o Alvinegro quase sofreu gol logo no início duelo. Em jogada de velocidade, Ramón Sosa ficou cara a cara com Bruno Ferreira, mas desperdiçou ao tentar uma cavadinha sem força e sem direção. A partir desse lance, todavia, o time comandado por Léo Condé cresceu na partida e passou a ocupar mais o campo ofensivo. A resposta, de forma eficiente, veio em bola parada: Lucas Mugni cobrou falta da intermediária em direção à segunda trave, Willian Machado escorou de cabeça para o meio da área e Pedro Raul, completamente livre na pequena área, apareceu apenas para empurrar para o fundo das redes. O cenário, que parecia favorável ao time alvinegro, mudou rapidamente. Apenas cinco minutos depois, o Verdão chegou ao empate. Bruno Fuchs recebeu pela lateral direita, avançou e cruzou para a segunda trave. Facundo Torres apareceu em velocidade e finalizou de primeira, em um voleio sem pulo, para vencer Bruno Ferreira e deixar tudo igual no Castelão. Após o empate, o Ceará teve mais volume de jogo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse em chances claras. A equipe apostou em bolas alçadas para Pedro Raul e em contra-ataques em velocidade, porém sem sucesso nas finalizações. O Palmeiras, por sua vez, passou a equilibrar as ações nos minutos finais da primeira etapa, administrando o resultado até o intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o Alvinegro criou boa chance com Fernandinho, que, em jogada individual, puxou para a direita e finalizou. A bola, porém, desviou e foi para fora. O lance, posteriormente, se mostrou isolado. Isso porque o Verdão assumiu o controle do duelo e começou a pressionar o time cearense. Após chegadas com Flaco López e Mauricio, a equipe de Abel Ferreira conseguiu balançar as redes com Sosa em cobrança de falta aos 15 minutos. Na sequência, o golpe aumentou ainda mais. Aos 19, Maurício fez lançamento para Jefté, que cruzou de primeira e achou Flaco López na pequena área, O centroavante completou para o fundo do gol e assinalou o terceiro tento alviverde.

