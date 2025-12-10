Baya não fica no Ceará e deve ser aproveitado por clube paulista

Ao todo, atacante de 26 anos fez 15 partidas pelo Vovô e não teve participações diretas em gols

O contrato de empréstimo do atleta ao Vovô se encerra em dezembro e estipulava obrigação de compra estipulada caso o Alvinegro permanecesse na Série A. Como o clube cearense foi rebaixado, a negociação se tornou inviável financeiramente, para além de perder o caráter obrigatório.

O atacante Paulo Baya não deve ficar no Ceará para a disputa da Série B em 2026. Segundo o jornalista Lucas Rossafa, da Jovem Pan News Campinas, o Primavera, clube detentor dos direitos econômicos do atleta, pretende utilizar o jogador no elenco para disputa do Campeonato Paulista 2026.

Baya tem vínculo com o Tricolor Indaiatubano até o final de 2028. A utilização dele nos gramados é tida como possível, pois a equipe vai disputar pela primeira vez em sua história, de 98 anos, a primeira divisão do Campeonato Paulista.

No Ceará, o ex-Fluminense não decolou. Foram 15 jogos disputados com a camisa alvinegra e nenhuma participação direta em gols do Vovô. O paraense viveu o melhor momento da carreira no Goiás, onde disputou a temporada de 2024, na segundona. Pelo clube esmeraldino, disputou 52 partidas, com 19 gols marcados e seis assistências, totalizando 25 participações em tentos pelo clube goiano.

O momento mais marcante de Baya para o Ceará foi quando ainda atuava pelo Goiás. Na rodada final, ele marcou, contra o Novorizontino, gol que viria a ser determinante para o acesso do Ceará à Série A 2025.