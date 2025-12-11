Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza anuncia saída de Martín Palermo e chegada de Thiago Carpini

Carpini estava no Juventude no Brasileirão e teve trabalho de destaque no Vitória e no Água Santa-SP, além de ter comandado o São Paulo
Atualizado às Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza terá novo treinador na temporada de 2026. Na noite desta quinta-feira, 11, o Tricolor do Pici anunciou a saída de Martín Palermo e, instantes depois, confirmou a contratação de Thiago Carpini até o dezembro do próximo ano.

Ao todo, Palermo comandou o Leão em 17 jogos na Série A e, segundo o clube, a saída "definiu-se pelo encerramento do vínculo ao término da atual temporada" após reuniões nos últimos dias.

Novo comandante, Carpini estava no Juventude no Brasileirão e teve trabalho de destaque no Vitória e no Água Santa-SP, além de ter comandado o São Paulo. Os auxiliares Estephano Djian e Márcio Goiano, o preparador físico Caio Gilli e o analista Josué Romero chegam junto com o treinador.

