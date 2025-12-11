Fortaleza anuncia saída de Martín Palermo e chegada de Thiago Carpini

Carpini estava no Juventude no Brasileirão e teve trabalho de destaque no Vitória e no Água Santa-SP, além de ter comandado o São Paulo

O Fortaleza terá novo treinador na temporada de 2026. Na noite desta quinta-feira, 11, o Tricolor do Pici anunciou a saída de Martín Palermo e, instantes depois, confirmou a contratação de Thiago Carpini até o dezembro do próximo ano.

Ao todo, Palermo comandou o Leão em 17 jogos na Série A e, segundo o clube, a saída "definiu-se pelo encerramento do vínculo ao término da atual temporada" após reuniões nos últimos dias.