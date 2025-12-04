Ceará finalizou apenas uma vez em derrota para o Flamengo; veja números

Ceará finalizou apenas uma vez em derrota para o Flamengo; veja númerosRubro-Negro foi campeão do Brasileirão contra o Vovô pelo placar de 1 a 0 na penúltima rodada do Brasileirão
Na partida válida pela 37ª rodada, nessa quarta-feira, 4, em que o Ceará foi superado por 1 a 0 pelo Flamengo, o Vovô teve apenas uma finalização contra 15 do adversário. Após o apito final, o Rubro-Negro se consagrou campeão do Brasileirão com uma rodada de antecedência.
Com o número de 73,2 mil torcedores presentes — recorde de maior público de jogos entre clubes no novo Maracanã —, o time da Gávea empatava com o Alvinegro, enquanto via o vice-líder Palmeiras vencer o Atlético-MG, resultado que colocava o título em aberto. Após receber uma bola enfiada aos 36 minutos do primeiro tempo, Samuel Lino marcou para o mandante e deixou parcialmente o Flamengo com as mãos na taça.
A única finalização do Ceará em toda a partida veio somente aos 46 minutos da segunda etapa, quando Lourenço fez um cruzamento quase do meio-campo para a pequena área e Éder cabeceou em direção ao gol, porém a bola foi nas mãos do goleiro Rossi.
Léo Condé promoveu novidades na escalação. Com as suspensões de William Machado e Matheus Bahia, o treinador posicionou Éder como zagueiro e Rafael Ramos na lateral-esquerda. Sem Pedro Henrique, Paulo Baya iniciou a partida na ponta-esquerda, enquanto Fernandinho permaneceu no banco de reservas até o intervalo.
Com este revés e triunfos de adversários diretos, o Ceará permanece com 43 pontos, entretanto, perde uma posição ficando em 15º, à frente de seu arquirrival Fortaleza, que na mesma noite, venceu o Corinthians no Castelão por 2 a 1 e saiu do Z-4 com 43 pontos.
Última partida na Série A 2025
O último confronto do ano para o Ceará também é o mais importante da temporada. Caso vença o Palmeiras e uma série de resultados aconteça, o Alvinegro estará matematicamente garantido na primeira divisão. Sem chances de título, Abel Ferreira não falou em coletiva de imprensa pós-jogo contra o Galo sobre a possibilidade de na 38ª rodada relacionar um time misto, reservas ou base, apesar de perder Piquerez (suspensão por cartão vermelho) e Scarpa (terceiro cartão amarelo)