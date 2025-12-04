Ceará finalizou apenas uma vez em derrota para o Flamengo; veja números

RIO DE JANEIRO (RJ), 03/12/2025 - ESPORTE / BRASILEIRAO / FLAMENGO x CEARA - Pedro Raul e Jorginho em lance da partida entre Flamengo x Ceara, pela trigesima setima rodada do Campeonato Basileiro 2025, realizada no estadio jornalista Mario Filho, o Maracana, nesta quarta-feira (03). / Crédito: Alexandre Brum/ESTADÃO CONTEÚDO

Na partida válida pela 37ª rodada, nessa quarta-feira, 4, em que o Ceará foi superado por 1 a 0 pelo Flamengo, o Vovô teve apenas uma finalização contra 15 do adversário. Após o apito final, o Rubro-Negro se consagrou campeão do Brasileirão com uma rodada de antecedência. Com o número de 73,2 mil torcedores presentes — recorde de maior público de jogos entre clubes no novo Maracanã —, o time da Gávea empatava com o Alvinegro, enquanto via o vice-líder Palmeiras vencer o Atlético-MG, resultado que colocava o título em aberto. Após receber uma bola enfiada aos 36 minutos do primeiro tempo, Samuel Lino marcou para o mandante e deixou parcialmente o Flamengo com as mãos na taça.