Palmeiras perde dois titulares para o duelo contra o Ceará

Piquerez e Raphael Veiga vão ter que cumprir suspensão e desfalcam o Verdão na última rodada do Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras terá baixas importantes para seu compromisso final no Campeonato Brasileiro. No duelo diante do Ceará, domingo (07/12), às 16h, no Castelão, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Piquerez e Raphael Veiga, ambos suspensos. O lateral-esquerdo recebeu cartão vermelho após o árbitro revisar no VAR um lance ocorrido ainda no primeiro tempo do duelo contra o Atlético-MG. O embate aconteceu nesta quarta-feira (03/12), na Arena MRV. A decisão irritou Abel, que gesticulou muito à beira do campo e criticou a postura do comando do apito, alegando ausência de uniformidade nos critérios adotados.