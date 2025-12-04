Palmeiras perde dois titulares para o duelo contra o Ceará

Palmeiras perde dois titulares para o duelo contra o CearáPiquerez e Raphael Veiga vão ter que cumprir suspensão e desfalcam o Verdão na última rodada do Brasileiro
O Palmeiras terá baixas importantes para seu compromisso final no Campeonato Brasileiro. No duelo diante do Ceará, domingo (07/12), às 16h, no Castelão, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Piquerez e Raphael Veiga, ambos suspensos.
O lateral-esquerdo recebeu cartão vermelho após o árbitro revisar no VAR um lance ocorrido ainda no primeiro tempo do duelo contra o Atlético-MG. O embate aconteceu nesta quarta-feira (03/12), na Arena MRV. A decisão irritou Abel, que gesticulou muito à beira do campo e criticou a postura do comando do apito, alegando ausência de uniformidade nos critérios adotados.
Veiga, por sua vez, levou cartão amarelo durante o primeiro tempo. Pendurado, o meia terá de cumprir suspensão automática.
A equipe alviverde chega ao duelo de encerramento do Brasileirão embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, fora de casa. O resultado recolocou o time no caminho das vitórias, mas não foi suficiente para impedir que o Flamengo confirmasse o título com uma rodada de antecedência.
Assim, com 73 pontos e ocupando a vice-liderança, o Palmeiras tenta fechar a competição garantindo o segundo lug. Assim, assegura premiação maior e um desfecho positivo para a temporada. Do outro lado, o Ceará, em 15º, entra em campo pressionado, precisando pontuar para afastar o risco de queda.