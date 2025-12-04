Derrotado pelo Flamengo, Ceará possui 2ª pior campanha da Série A nos últimos 10 jogos

Derrotado pelo Flamengo, Ceará possui 2ª pior campanha da Série A nos últimos 10 jogosA campanha do Alvinegro de Porangabuçu nesse período só é melhor que a do Sport, lanterna da competição e que perdeu os últimos dez jogos em sequência
Atuando no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o Ceará foi superado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 3, em jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Com este novo revés, o escrete de Porangabuçu acumula seu quarto jogo seguindo sem vencer, e amarga sua pior sequência na Série A.
Isso porque, das últimas 10 partidas que disputou neste Brasileirão, o Vovô venceu somente duas — quando superou Corinthians e Fluminense. No recorte, além dos dois triunfos, são registrados outros dois empates (Cruzeiro e Fortaleza) e seis derrotas (Flamengo, Mirassol, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo).
Leia mais
A campanha do Alvinegro de Porangabuçu nesse período só é melhor que a do Sport, lanterna da competição e que perdeu os últimos dez jogos em sequência.
Com esse retrospecto no momento decisivo do campeonato, os comandados de Condé perderam uma colocação estável onde permaneceram durante boa parte do campeonato.
Décimo quinto colocado na tabela da Série A, o escrete alencarino soma 43 pontos até o momento. Esta pontuação posiciona o Ceará apenas um ponto acima do Vitória-BA, primeira equipe na zona de rebaixamento. Para evitar o regresso a Segundona, o Vovô receberá o Palmeiras no próximo domingo, 7, na Arena Castelão.
Últimos 10 jogos do Ceará:
- Flamengo 1 x 0 Ceará | Rodada 37
- Ceará 1 x 1 Cruzeiro | Rodada 36
- Mirassol 3 x 0 Ceará | Rodada 35
- Ceará 1 x 2 Internacional | Rodada 34
- Corinthians 0 x 1 Ceará | Rodada 33
- Ceará 1 x 1 Fortaleza | Rodada 32
- Ceará 2 x 0 Fluminense | Rodada 31
- Fluminense 1 x 0 Ceará | Rodada 12*
- Atlético-MG 1 x 0 Ceará | Rodada 30
- Ceará 0 x 2 Botafogo | Rodada 29
*O confronto fora de casa contra o Fluminense foi um duelo atrasado do 1º turno.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente