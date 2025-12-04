Derrotado pelo Flamengo, Ceará possui 2ª pior campanha da Série A nos últimos 10 jogos

Nos últimos dez jogos, o Ceará só conquistou oito pontos / Crédito: Samuel Setubal

Atuando no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o Ceará foi superado pelo Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, 3, em jogo da 37ª rodada do Brasileirão. Com este novo revés, o escrete de Porangabuçu acumula seu quarto jogo seguindo sem vencer, e amarga sua pior sequência na Série A. Isso porque, das últimas 10 partidas que disputou neste Brasileirão, o Vovô venceu somente duas — quando superou Corinthians e Fluminense. No recorte, além dos dois triunfos, são registrados outros dois empates (Cruzeiro e Fortaleza) e seis derrotas (Flamengo, Mirassol, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo).