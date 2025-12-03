Apático, Ceará perde para o Flamengo e segue perto do Z-4 da Série A

Apático, Ceará perde para o Flamengo e segue perto do Z-4 da Série ACom mais um resultado negativo, o Vovô cai para a 15ª posição na tabela com 43 pontos somados, apenas um acima do Vitória, primeiro clube do Z-4
O Ceará continua em situação complicada na Série A 2025. Na noite desta quarta-feira, 3, no Maracanã (RJ), o time alvinegro perdeu para o Flamengo por 1 a 0 em jogo da 37ª rodada da competição nacional. Samuel Lino marcou o único gol do duelo, que sacramentou o título brasileiro ao Rubro-Negro.
Com mais um resultado negativo, o Vovô cai para a 15ª posição na tabela com 43 pontos somados, apenas um acima do Vitória, primeiro clube do Z-4. Pressionada, a equipe cearense decidirá seu futuro no domingo, 7, diante do Palmeiras, no Castelão, na última rodada do certame.
Flamengo 1x0 Ceará: o jogo
Ciente do cenário adverso e da dificuldade que teria pela frente, o Vovô deixou clara sua estratégia desde os primeiros minutos: se defender com segurança, fechar os espaços e tentar avançar ao ataque apenas em subidas eficientes.
Do outro lado, com a necessidade da vitória para confirmar o título, o time comandado por Filipe Luís iniciou a partida pressionando o Alvinegro. A escalação, por sinal, foi a mesma da final da Libertadores, vencida pelos cariocas no sábado, 29, diante do Palmeiras.
No Maracanã, a primeira chegada rubro-negra aconteceu logo aos 3 minutos, quando Pulgar acionou Jorginho na entrada da área, e o volante bateu de primeira para defesa tranquila de Bruno Ferreira. Aos 9, Bruno Henrique desviou de cabeça após cruzamento, e Carrascal apareceu para finalizar para fora.
Na sequência, o Flamengo voltou a ameaçar em chegadas com Bruno Henrique, Arrascaeta e Varela, sempre rondando a área cearense, mas sem sucesso nas conclusões.
O Ceará, ciente de sua limitação ofensiva no confronto, manteve postura predominantemente defensiva. As raras investidas aconteceram, sobretudo, em bolas alçadas à área. Paulo Baya tentou alguns cruzamentos pelo lado direito, buscando um desvio. No entanto, não conseguiu criar grande perigo para o goleiro Rossi.
Aos 35 minutos, o time da casa voltou a assustar em jogada bem trabalhada pela esquerda. Alex Sandro avançou em velocidade, tocou para Samuel Lino na entrada da área, que ajeitou para Arrascaeta. O uruguaio finalizou por cima do gol.
No lance seguinte, o Fla encontrou o caminho das redes. Samuel Lino iniciou a jogada pelo lado esquerdo, abriu em Carrascal, infiltrou na área, recebeu de volta e finalizou cruzado, aos 36 minutos, para abrir o placar no Maracanã.
O Rubro-Negro manteve o controle da posse de bola até o apito final da primeira etapa, administrando a vantagem com troca de passes. O Vovô, por sua vez, teve dificuldades para sair do campo defensivo e foi para o intervalo em desvantagem mínima, diante de um adversário dominante e empurrado pela torcida.
O cenário do duelo permaneceu semelhante na volta para a segunda etapa. Aos 10 minutos, o time carioca quase marcou um golaço com Arrascaeta, que arriscou voleio dentro da área e mandou pela linha de fundo.
Em resposta, o Alvinegro de Porangabuçu criou boa jogada. Pela esquerda, Fernandinho infiltrou na área e cruzou na saída de Rossi, mas Léo Pereira interveio a favor dos mandantes. Na ocasião, Pedro Raul estava sozinho e poderia finalizar sem goleiro.
Na sequência, o Flamengo seguiu como dono das ações e acumulou chegadas com Samuel Lino, Bruno Henrique e Jorginho. Apesar da desvantagem, a equipe de Léo Condé optou por não mudar a postura e pouco tocou na bola — quando tocou, facilmente devolveu.
A apatia alvinegra seguiu assim até o final do duelo, enquanto o time rubro-negro, que com uma simples vitória já garantia o título, trocou passes sem pressa. Nos acréscimos, a torcida subiu o volume nas arquibancadas para festejar mais um troféu levantado.
Flamengo 1x0 Ceará - Ficha técnica
Flamengo
4-3-3: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick, Jorginho (De La Cruz) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Saúl) e Samuel Lino (Everton Cebolinha). Técnico: Filipe Luís
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lourenço), Dieguinho (Mugni) e Zanocelo (Vina); Paulo Baya, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ
Data: 3/12/2025
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima/PE
Assistentes: Rafael da Silva Alves/RS e Thiaggo Americano Labes/SC
VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG
Gols: 36min/1ºT - Samuel Lino (FLA)
Cartões amarelos: N/A
