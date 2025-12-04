De olho na permanência, Condé lamenta tropeço: "Não foi o resultado que a gente esperava"

O Alvinegro concluiu a partida contra o Flamengo com 31% da posse de bola / Crédito: Samuel Setubal

Em sua despedida como visitante na temporada, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo, em partida que sacramentou o título de campeão brasileiro ao Rubro-Negro carioca. Mesmo precisando pontuar para garantir sua permanência na elite do futebol nacional, Léo Condé tinha uma clara estratégia para este embate: proteger sua baliza. Durante os 97 minutos de jogo, mas, principalmente na primeira metade, o Flamengo dominou as ações do jogo — chegando a encerrar o primeiro tempo com 74% de posse de bola. Na coletiva pós-jogo, o comandante do Vovô falou sobre esse domínio dos cariocas, mas ressaltou a organização defensiva do Alvinegro ante os campeões desta Série A.

Mudanças no intervalo Já na volta do intervalo, o treinador do Vovô promoveu algumas mudanças táticas e de peças, que resultaram em uma melhora no controle da bola, no entanto, o Alvinegro concluiu a partida com 31% da posse de bola — número esse 11 pontos percentuais inferiores à média do clube neste Brasileirão. Neste cenário, o melhor momento ofensivo dos cearenses no Maracanã só foi acontecer já próximo à reta final, quando, após alguns bolas cruzadas na área, o zagueiro Éder finalizou a primeira, e única, vez em direção ao goleiro Rossi. “(No segundo tempo) a gente conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, fizemos algumas boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, talvez no penúltimo passe na hora da última decisão ali a gente pecou […] Infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, mas fizemos um jogo onde também o Ceará mostrou a sua capacidade”, ressaltou.