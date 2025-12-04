De olho na permanência, Condé lamenta tropeço: "Não foi o resultado que a gente esperava"Na coletiva pós-jogo, o comandante do Vovô falou sobre esse domínio dos cariocas, mas ressaltou a organização defensiva do Alvinegro ante os campeões desta Série A
Em sua despedida como visitante na temporada, o Ceará foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo, em partida que sacramentou o título de campeão brasileiro ao Rubro-Negro carioca. Mesmo precisando pontuar para garantir sua permanência na elite do futebol nacional, Léo Condé tinha uma clara estratégia para este embate: proteger sua baliza.
Durante os 97 minutos de jogo, mas, principalmente na primeira metade, o Flamengo dominou as ações do jogo — chegando a encerrar o primeiro tempo com 74% de posse de bola. Na coletiva pós-jogo, o comandante do Vovô falou sobre esse domínio dos cariocas, mas ressaltou a organização defensiva do Alvinegro ante os campeões desta Série A.
“No meu entendimento a gente conseguiu marcar bem a equipe do Flamengo, eles tiveram muita posse, muito volume, mas chance muito clara de gol, durante o primeiro tempo, não muitas. O que a gente não conseguiu exercer foi a transição”, disse Condé.
“A gente marcou bem, porém não conseguimos realizar as transições que a gente imaginava que poderia fazer. E no lance de muita capacidade da equipe do Flamengo, eles conseguiram envolver o nosso lado direito com uma bela triangulação e fazer o gol”, falou.
O gol único da partida só foi acontecer aos 37 minutos da etapa inicial, quando Samuel Lino abriu o placar após tabelar com Carrascal e finalizar por debaixo da perna de Bruno Ferreira.
Mudanças no intervalo
Já na volta do intervalo, o treinador do Vovô promoveu algumas mudanças táticas e de peças, que resultaram em uma melhora no controle da bola, no entanto, o Alvinegro concluiu a partida com 31% da posse de bola — número esse 11 pontos percentuais inferiores à média do clube neste Brasileirão.
Neste cenário, o melhor momento ofensivo dos cearenses no Maracanã só foi acontecer já próximo à reta final, quando, após alguns bolas cruzadas na área, o zagueiro Éder finalizou a primeira, e única, vez em direção ao goleiro Rossi.
“(No segundo tempo) a gente conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, fizemos algumas boas jogadas, principalmente pelo lado esquerdo, talvez no penúltimo passe na hora da última decisão ali a gente pecou […] Infelizmente não foi o resultado que a gente esperava, mas fizemos um jogo onde também o Ceará mostrou a sua capacidade”, ressaltou.
No entanto, mesmo com este placar adverso, para garantir sua estadia na elite do futebol nacional na próxima temporada, o Ceará ainda depende somente de si. Para isso, os comandados de Condé terão que vencer o Palmeiras, no próximo domingo, 7, na Arena Castelão, no jogo derradeiro desta temporada.