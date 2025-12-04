Condé ressalta clima decisivo para o Ceará diante do Palmeiras: "Agora é final"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-10-2025: Léo Condé Ceará x Cruzeiro empatam pela Serie A do Brasileirão no Estádio Castelão. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Diante de seu momento mais crítico no Campeonato Brasileiro, o Ceará perdeu para o Flamengo na noite desta quarta-feira, 3, por 1 a 0, no Maracanã, e viu a distância para o Z-4 diminuir ainda mais. Agora restando um jogo para o fim da Série A, a diferença entre o Vovô e o primeiro time fora da zona, Vitória, é de um ponto. Acesse o canal de notícias Esportes O POVO no WhatsApp Após a partida diante do Rubro-Negro carioca, o técnico Léo Condé ressaltou o poder de decisão do elenco e afirmou não se preocupar com os adversários, tendo em vista que o Vovô só depende de si mesmo para permanecer na elite.