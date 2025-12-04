Condé ressalta clima decisivo para o Ceará diante do Palmeiras: "Agora é final"A um ponto do Z-4, o Vovô tem a necessidade da vitória contra o Palmeiras para não depender de ninguém
Diante de seu momento mais crítico no Campeonato Brasileiro, o Ceará perdeu para o Flamengo na noite desta quarta-feira, 3, por 1 a 0, no Maracanã, e viu a distância para o Z-4 diminuir ainda mais. Agora restando um jogo para o fim da Série A, a diferença entre o Vovô e o primeiro time fora da zona, Vitória, é de um ponto.
Após a partida diante do Rubro-Negro carioca, o técnico Léo Condé ressaltou o poder de decisão do elenco e afirmou não se preocupar com os adversários, tendo em vista que o Vovô só depende de si mesmo para permanecer na elite.
“Esse elenco já mostrou que sabe jogar final, acho que desde o ano passado, onde fez jogos decisivos, conseguiu o título estadual e conseguiu acesso em um jogo muito decisivo. E agora não tem mais campeonato, agora é uma final”, disse Condé.
“Nós não vamos nos preocupar com os adversários, até porque a gente não depende de tropeço de ninguém. Nós precisamos da nossa força para fazer o nosso resultado. Não tem como ser diferente, nós vamos fazer uma boa preparação no sentido de sair vitorioso”, declarou ele.
Luta contra a zona de rebaixamento
Mesmo se mantendo distante do Z-4 na maior parte do certame, o Alvinegro viu sua margem para a primeira equipe dentro da zona evaporar nas últimas rodadas. A distância, que já foi de nove pontos após a vitória fora de casa contra o Corinthians, por 1 a 0, há cerca de um mês, agora é de apenas um.
Recebendo o Palmeiras na Arena Castelão, o Ceará pode escapar mesmo com derrota ou empate. Entretanto, neste cenário, tem que secar os adversários que estão abaixo dele na tabela.
Mas para Léo Condé, o andamento das partidas de Fortaleza, Internacional e Vitória não mudará em nada o senso de urgência pelo triunfo do Vovô.
“Naturalmente, no decorrer da partida, a gente vai ter informações do que está acontecendo nos outros jogos, é algo natural quando acontece esse tipo de situação, mas o foco total é em cima da nossa partida”, ressalta o mineiro de 52 anos.