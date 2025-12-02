Com 24 atletas relacionados, Ceará viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo

Com 24 atletas relacionados, Ceará viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o FlamengoOs principais desfalques do Vovô já são conhecidos, sendo dois titulares suspensos eum lesionado
O Ceará embarcou para o Rio de Janeiro com 24 atletas relacionados para o confronto contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira, 3. Os principais desfalques do Vovô já são conhecidos, sendo eles Willian Machado e Matheus Bahia, suspensos, e o lesionado Pedro Henrique.
Com isso, o técnico Léo Condé terá problemas para montar o lado esquerdo da zaga alvinegra no duelo contra o líder do campeonato. Isso ocorre porque os reservas imediatos são Marllon e Nicolas, dois atletas que não agradam a torcida e tiveram falhas em momentos importantes da temporada.
Esse jogo é de extrema importância para o Ceará, porque em caso de não vitórias de Internacional e Fortaleza, 17º e 18º colocados, com 41 e 40 pontos respectivamente, uma vitória seria suficiente para assegurar a permanência do Vovô na Série A, uma vez que o Vovô chegaria aos 46 pontos.
Contudo, em caso de derrota Alvinegra somado a triunfos de, Internacional, Santos e Vitória, o time de Porangabuçu entraria na última rodada do campeonato na zona de rebaixamento.
Leia mais
Lista de atletas relacionados para o confronto:
Goleiros:
- Bruno Ferreira
- Richard
- Fernando Miguel
Zagueiros:
- Éder
- Gabriel Lacerda
- Marllon
- Marcos Victor
Laterais:
- Fabiano
- Rafael Ramos
- Nicolas
Meio-Campistas:
- Richardson
- Lourenço
- Dieguinho
- Lucas Lima
- Zanocelo
- Fernando Sobral
- Vina
- Mugni
Atacantes:
- Fernandinho
- Rodriguinho
- Paulo Baya
- Aylon
- Galeano
- Pedro Raul
Ceará tem titulares pendurados para o duelo:
O Ceará encara o Flamengo no Maracanã com seis atletas pendurados por cartão amarelo. No duelo que pode decidir o título em favor do Mengo, que acontece às 21h30min desta quarta-feira, 3, o Vovô pode perder Bruno Ferreira, Dieguinho, Zanocelo, Mugni, Galeano e Fernandinho para o último jogo do torneio, caso os nomes citados sejam advertidos.
Isso acontece porque todos os jogadores listados estão com dois cartões amarelos no momento e o terceiro, segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, ocasiona uma suspensão de um jogo. É por esta suspensão automática que o Vovô não contará com Willian Machado e Matheus Bahia para o jogo contra a equipe da Gávea, uma vez que foram advertidos contra o Cruzeiro.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente