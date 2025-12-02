Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 24 atletas relacionados, Ceará viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo

Os principais desfalques do Vovô já são conhecidos, sendo dois titulares suspensos eum lesionado
Autor João Bosco Neto
O Ceará embarcou para o Rio de Janeiro com 24 atletas relacionados para o confronto contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira, 3. Os principais desfalques do Vovô já são conhecidos, sendo eles Willian Machado e Matheus Bahia, suspensos, e o lesionado Pedro Henrique.

Com isso, o técnico Léo Condé terá problemas para montar o lado esquerdo da zaga alvinegra no duelo contra o líder do campeonato. Isso ocorre porque os reservas imediatos são Marllon e Nicolas, dois atletas que não agradam a torcida e tiveram falhas em momentos importantes da temporada.

Esse jogo é de extrema importância para o Ceará, porque em caso de não vitórias de Internacional e Fortaleza, 17º e 18º colocados, com 41 e 40 pontos respectivamente, uma vitória seria suficiente para assegurar a permanência do Vovô na Série A, uma vez que o Vovô chegaria aos 46 pontos.

Contudo, em caso de derrota Alvinegra somado a triunfos de, Internacional, Santos e Vitória, o time de Porangabuçu entraria na última rodada do campeonato na zona de rebaixamento. 

Lista de atletas relacionados para o confronto:

Goleiros: 

  • Bruno Ferreira
  • Richard 
  • Fernando Miguel

Zagueiros:

  • Éder
  • Gabriel Lacerda
  • Marllon
  • Marcos Victor

Laterais:

  • Fabiano
  • Rafael Ramos
  • Nicolas

Meio-Campistas:

  • Richardson
  • Lourenço
  • Dieguinho
  • Lucas Lima
  • Zanocelo
  • Fernando Sobral
  • Vina
  • Mugni

Atacantes:

  • Fernandinho
  • Rodriguinho
  • Paulo Baya
  • Aylon
  • Galeano
  • Pedro Raul

Ceará tem titulares pendurados para o duelo:

O Ceará encara o Flamengo no Maracanã com seis atletas pendurados por cartão amarelo. No duelo que pode decidir o título em favor do Mengo, que acontece às 21h30min desta quarta-feira, 3, o Vovô pode perder Bruno Ferreira, Dieguinho, Zanocelo, Mugni, Galeano e Fernandinho para o último jogo do torneio, caso os nomes citados sejam advertidos.

Isso acontece porque todos os jogadores listados estão com dois cartões amarelos no momento e o terceiro, segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, ocasiona uma suspensão de um jogo. É por esta suspensão automática que o Vovô não contará com Willian Machado e Matheus Bahia para o jogo contra a equipe da Gávea, uma vez que foram advertidos contra o Cruzeiro.

 

