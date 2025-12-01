Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará pode confirmar permanência na Série A contra o Flamengo no Maracanã; veja cenários

Vovô vai enfrentar o time carioca nesta quarta-feira, 3, às 21h30min (horário de Brasília), em duelo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor João Pedro Oliveira
Pressionado nesta reta final de Série A, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 3, mais uma vez com o objetivo de cravar sua vaga na primeira divisão do futebol brasileiro em 2026. Desta vez, o duelo será contra o confiante e embalado Flamengo, que foi campeão da Libertadores no sábado, 29, diante do Palmeiras.

No confronto, que será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília), o time alvinegro terá que medir forças contra um oponente que pode se sagrar campeão brasileiro já na 37ª rodada. Caso vença o Vovô, o Fla vai erguer o troféu diante de mais de 70 mil torcedores.

Ciente da atmosfera que encontrará em terras cariocas, o técnico Léo Condé deve trabalhar para que o time alvinegro apresente forte compactação defensiva e aproveitamento máximo das poucas oportunidades que devem surgir. Apesar do grau de dificuldade elevado, a equipe de Porangabuçu tem caminhos possíveis para selar sua permanência já nesta rodada.

O cenário mais simples é conquistar a vitória. Se vencer o Flamengo, o Ceará chegará a 46 pontos, número suficiente para eliminar qualquer risco de queda, já que não poderia mais ser ultrapassado por quatro equipes que hoje ocupam a parte de baixo da tabela.

Mesmo um empate pode encaminhar o objetivo, embora dependa de combinação de resultados. Para que a permanência fique praticamente garantida, Santos e Internacional precisam perder para Juventude e São Paulo, respectivamente, e o Fortaleza não pode vencer o Corinthians.

Assim, mesmo que Inter e o rival tricolor alcancem 44 pontos na rodada final, ambos teriam de tirar grande diferença no saldo de gols — hoje de -12 e -14, contra -3 do Ceará — cenário considerado altamente improvável.

Caso o Alvinegro seja derrotado, porém, a definição ficará para a última rodada, o que aumentaria a pressão sobre um elenco que, há poucas semanas, vivia situação bem mais confortável na tabela. Depois de triunfos importantes sobre São Paulo e Corinthians fora de casa, o Ceará parecia encaminhar uma vaga na Sul-Americana, mas os tropeços recentes permitiram a aproximação do bloco inferior.

Hoje, o Vovô aparece na 14ª posição, com 43 pontos. A diferença para o Z-4 é curta: apenas um ponto de vantagem sobre o Vitória (15º), dois sobre Santos (16º) e Internacional (17º), e três sobre o Fortaleza (18º). 

Cenários favoráveis para o Ceará confirmar permanência na Série A na 37ª rodada:

  • Vitória sobre o Flamengo: permanência matematicamente garantida.
    - Com três pontos, o Vovô chega a 46 e não pode mais ser ultrapassado por quatro equipes, encerrando qualquer risco de queda.
  • Empate com o Flamengo: permanência virtualmente garantida, desde que:
    – Santos e Internacional percam para Juventude e São Paulo, respectivamente;
    – Fortaleza não vença o Corinthians.
    Nesse cenário, Inter e Fortaleza até poderiam chegar a 44 pontos na última rodada, mas esbarrariam no saldo de gols: atualmente -12 e -14, contra -3 do Ceará.-
  •  Derrota para o Flamengo: permanência não se confirma nesta rodada.

