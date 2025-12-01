Ceará pode confirmar permanência na Série A contra o Flamengo no Maracanã; veja cenários

Galeano, atacante do Ceará, abraça Vina e comemora gol marcado diante do Fluminense / Crédito: Samuel Setubal

Pressionado nesta reta final de Série A, o Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 3, mais uma vez com o objetivo de cravar sua vaga na primeira divisão do futebol brasileiro em 2026. Desta vez, o duelo será contra o confiante e embalado Flamengo, que foi campeão da Libertadores no sábado, 29, diante do Palmeiras. No confronto, que será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília), o time alvinegro terá que medir forças contra um oponente que pode se sagrar campeão brasileiro já na 37ª rodada. Caso vença o Vovô, o Fla vai erguer o troféu diante de mais de 70 mil torcedores.

Assim, mesmo que Inter e o rival tricolor alcancem 44 pontos na rodada final, ambos teriam de tirar grande diferença no saldo de gols — hoje de -12 e -14, contra -3 do Ceará — cenário considerado altamente improvável. Caso o Alvinegro seja derrotado, porém, a definição ficará para a última rodada, o que aumentaria a pressão sobre um elenco que, há poucas semanas, vivia situação bem mais confortável na tabela. Depois de triunfos importantes sobre São Paulo e Corinthians fora de casa, o Ceará parecia encaminhar uma vaga na Sul-Americana, mas os tropeços recentes permitiram a aproximação do bloco inferior.