Suspensos, Willian Machado e Matheus Bahia desfalcam o Ceará contra o Flamengo

Suspensos, Willian Machado e Matheus Bahia desfalcam o Ceará contra o FlamengoO zagueiro e o lateral-esquerdo são titulares absolutos e peças fundamentais do time comandado pelo técnico Léo Condé
O Ceará tem dois desfalques importantes para o difícil duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia completaram a série de três cartões amarelos no empate diante do Cruzeiro e terão que cumprir suspensão automática.
Os dois são titulares absolutos da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, o que aumenta o peso das ausências. Na zaga, a tendência é que o treinador escale Marllon ao lado de Marcos Victor, enquanto Nicolas deve assumir o posto na lateral-esquerda.
A partida é fundamental para o Alvinegro de Porangabuçu, em vista da situação delicada que a equipe vive no Campeonato Brasileiro. Com o empate diante do Cruzeiro, o Vovô manteve-se na 14ª colocação e chegou aos 43 pontos, somente dois a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.
O cenário fica ainda mais difícil pelo contexto da partida contra o Flamengo: o Rubro-Negro precisa da vitória para confirmar o título da Série A desta temporada. A equipe carioca, que foi campeã da Libertadores neste sábado, 29, deverá ter o Maracanã completamente lotado por sua torcida para o duelo contra o Ceará.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente