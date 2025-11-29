Suspensos, Willian Machado e Matheus Bahia desfalcam o Ceará contra o Flamengo

O zagueiro e o lateral-esquerdo são titulares absolutos e peças fundamentais do time comandado pelo técnico Léo Condé

O Ceará tem dois desfalques importantes para o difícil duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia completaram a série de três cartões amarelos no empate diante do Cruzeiro e terão que cumprir suspensão automática.

Os dois são titulares absolutos da equipe comandada pelo técnico Léo Condé, o que aumenta o peso das ausências. Na zaga, a tendência é que o treinador escale Marllon ao lado de Marcos Victor, enquanto Nicolas deve assumir o posto na lateral-esquerda.