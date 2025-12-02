Sobral mira atuação firme do Ceará contra o Flamengo: "Praticar o que temos de melhor"

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,01-06-2025: Léo Condé e Fernando Sobral em Jogo entre Ceará x Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Na partida contra o líder Flamengo, recém-campeão da Libertadores e postulante ao título da Série A, o Ceará depende somente de si para garantir a permanência na primeira divisão. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 2, o meia Fernando Sobral garantiu esforço do Vovô para o duelo no Maracanã e uma possível “surpresa” contra o Rubro-Negro. O camisa 88 falou ainda sobre seu desempenho pelo Vovô ao longo da temporada. O confronto entre Flamengo e Ceará, válido pela 37ª rodada da Série A, acontece nesta quarta-feira, 3, no Maracanã, às 21h30min, e é decisivo para ambas equipes. Para o Vovô, um triunfo longe de seus domínios significaria eliminar de vez o risco de rebaixamento e continuar na elite.

Para o Rubro-Negro, uma vitória consagraria o título matemático do Campeonato Brasileiro, quatro dias após conquistar a Glória Eterna. Volante Fernando Sobral no jogo Ceará x Mirassol, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 Crédito: Lucas Emanuel/FCF Sobral vinha tendo uma boa sequência como titular, porém com a lesão no último Clássico-Rei, após a recuperação perdeu espaço na posição para Zanocelo e Dieguinho. O atleta prevê muito esforço do elenco alvinegro no duelo: “É necessário muita coragem e disposição para fazer o que o treinador nos pedir, mantendo a paciência, a tranquilidade e saber que neste momento a experiência vai contar muito. Precisamos ter convicção de que podemos conquistar o nosso primeiro objetivo, que é a permanência”, disse o jogador.

O treinador do elenco Léo Condé, não poderá contar com William Machado e Matheus Bahia, pois cumprirão suspensão automática após o terceiro cartão amarelo, além de Pedro Henrique, que está lesionado. Com seis jogadores pendurados, o Ceará enfrentará não só o Flamengo, mas também o desejo pelo troféu do mandante, a pressão da torcida e a cautela com cartões para evitar baixas de titulares contra o Palmeiras, na 38ª rodada. Fernando Sobral está em sua segunda passagem pelo Ceará e já soma 24 jogos na temporada Crédito: AURÉLIO ALVES “Dois jogos que nos colocam à prova de fogo. Vamos ter muita humildade e respeito à equipe do Flamengo, que no meu ponto de vista, é a melhor do Brasil. Podemos dar o nosso melhor e surpreender. Já tive essa oportunidade de superar as expectativas deles lá dentro (Maracanã), com o próprio Ceará. É muito difícil, mas não é impossível”, comentou Sobral ao ser perguntado sobre as últimas partidas.

O Vovô enfrenta uma sequência negativa de três jogos sem vitória, com duas derrotas (Internacional no Castelão por 2 a 1 e Mirassol no Maião por 3 a 0) e um empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro em casa. O triunfo mais recente foi contra o Corinthians em SP, pelo placar de 1 a 0 com gol de Galeano, há quase um mês. “Sabemos da nossa limitação, mas também que a equipe é muito aguerrida. Houve jogos que perdemos, mas que nos entregamos ao máximo, como o do Internacional. O espírito é esse: correr do primeiro ao último segundo de jogo. Se dermos o nosso melhor e acreditarmos que somos bons, podemos surpreender o Flamengo lá. Cabeça erguida, pés no chão e sem margem para erro”, projetou o meia. Ceará vê distância para o Z-4 diminuir

Após igualdade no placar com a equipe mineira e triunfos de adversários na parte inferior da tabela, o Alvinegro viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Antes do duelo da 36ª rodada, o Vovô estava 3 pontos longe da degola, porém após empatar e ficar com 43, ficou a apenas dois pontos do Internacional, primeiro time do Z-4. Esta é a menor diferença do Vovô para a zona de descenso em toda a temporada e acende o alerta neste momento decisivo.

