Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará cede empate ao Cruzeiro e fica a 2 pontos do Z-4 a 2 rodadas do fim da Série A

Ceará cede empate ao Cruzeiro e fica a 2 pontos do Z-4 a 2 rodadas do fim da Série A

O Alvinegro de Porangabuçu voltará a campo já na próxima quarta-feira, 3. Às 21h30min, a equipe cearense irá enfrentar o atual campeão da Libertadores, Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Atualizado às Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após mais uma atuação pouco efetiva na Arena Castelão, o Ceará ficou no empate em 1 a 1 diante do Cruzeiro na noite deste sábado, 29,  pela 36ª rodada do Brasileirão. Zanocelo abriu o marcador para a equipe do Vovô, mas em uma finalização de Kaiki, William Machado acabou marcando contra, para o time mineiro.

Com o resultado, o grupo comandado por Léo Condé não alcança nenhum de seus dois objetivos no jogo, que seria se aproximar de confirmar a permanência da Série A e adentrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time chega a 43 pontos e ocupa a 14ª posição após 36 jogos disputados. Há ainda um alerta acendido no clube, já que com a igualdade o time fica a dois pontos do Z-4.  

O Alvinegro de Porangabuçu voltará a campo já na próxima quarta-feira, 3. Às 21h30min, a equipe cearense irá enfrentar o atual campeão da Libertadores, Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 37ª rodada do torneio.

Ceará x Cruzeiro: Como foi o jogo

De um lado do campo, o Ceará precisava da vitória para se garantir matematicamente na Série A e, de quebra, entrar novamente na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Do outro, o objetivo do Cruzeiro era voltar a se aproximar de líder e vice-líder do Brasileirão, em busca de surpreender e entrar na disputa pelo título nas rodadas finais.

E desde os minutos iniciais, ficou claro que a equipe mineira parecia ter mais ímpeto para buscar o resultado. Logo nos primeiros segundos, o goleiro Bruno Ferreira precisou fazer uma grande defesa — e não foi a única do primeiro tempo. 

O Ceará não parecia esboçar qualquer reação, parecendo tranquilo em jogar principalmente nos contra-ataques. As tentativas de chegada rápida e surpreendente do Vovô, no enquanto, pouco surtiram efeito, de modo que nos 45 minutos iniciais a única defesa difícil que teve ser feita por Cássio foi em uma cabeça de William Machado, já aos 41 minutos.

No Cruzeiro, houve oportunidades que poderiam ser maiores se o time mineiro tivesse se ajustado melhor no último terço do campo, mas o time foi facilmente quem criou as melhores chances do jogo — tanto que Christian chegou a marcar dois gols, apesar de ambos serem anulados por impedido nos minutos 31 e 44, respectivamente.

No segundo tempo, o domínio seguiu com o time visitante. Foi o Ceará, no entanto, quem abriu o marcador. Em uma chegada de velocidade, aos 10 minutos, o bate e rebate dentro da área sobrou para Zanocelo, que não perdoou e marcou um belo gol de distância. A comemoração alvinegra só durou 15 minutos, já que em um chute de Kaiki o William Machado acabou marcando contra. 

Dominado, o Ceará pouco conseguiu criar oportunidades de reação após o empate, à exceção de uma boa finalização de Galeano em um rebote de Cássio, mas o chute acabou indo para a fora, deixando o Vovô na igualdade no marcador ao apito final. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar