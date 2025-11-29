Ceará cede empate ao Cruzeiro e fica a 2 pontos do Z-4 a 2 rodadas do fim da Série A

Mugni e Lucas Silva disputam lance no jogo Ceará x Cruzeiro, no Castelão, pela Série A 2025 / Crédito: Samuel Setubal

Após mais uma atuação pouco efetiva na Arena Castelão, o Ceará ficou no empate em 1 a 1 diante do Cruzeiro na noite deste sábado, 29, pela 36ª rodada do Brasileirão. Zanocelo abriu o marcador para a equipe do Vovô, mas em uma finalização de Kaiki, William Machado acabou marcando contra, para o time mineiro. Com o resultado, o grupo comandado por Léo Condé não alcança nenhum de seus dois objetivos no jogo, que seria se aproximar de confirmar a permanência da Série A e adentrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O time chega a 43 pontos e ocupa a 14ª posição após 36 jogos disputados. Há ainda um alerta acendido no clube, já que com a igualdade o time fica a dois pontos do Z-4.

O Alvinegro de Porangabuçu voltará a campo já na próxima quarta-feira, 3. Às 21h30min, a equipe cearense irá enfrentar o atual campeão da Libertadores, Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 37ª rodada do torneio. Ceará x Cruzeiro: Como foi o jogo De um lado do campo, o Ceará precisava da vitória para se garantir matematicamente na Série A e, de quebra, entrar novamente na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana. Do outro, o objetivo do Cruzeiro era voltar a se aproximar de líder e vice-líder do Brasileirão, em busca de surpreender e entrar na disputa pelo título nas rodadas finais. E desde os minutos iniciais, ficou claro que a equipe mineira parecia ter mais ímpeto para buscar o resultado. Logo nos primeiros segundos, o goleiro Bruno Ferreira precisou fazer uma grande defesa — e não foi a única do primeiro tempo. O Ceará não parecia esboçar qualquer reação, parecendo tranquilo em jogar principalmente nos contra-ataques. As tentativas de chegada rápida e surpreendente do Vovô, no enquanto, pouco surtiram efeito, de modo que nos 45 minutos iniciais a única defesa difícil que teve ser feita por Cássio foi em uma cabeça de William Machado, já aos 41 minutos.