Ceará e Flamengo têm retrospecto equilibrado nos últimos 10 jogos

Ceará e Flamengo têm retrospecto equilibrado nos últimos 10 jogosNo primeiro turno da Série A, os times empataram por 1 a 1, na Arena Castelão. De 2022 pra cá, Alvinegro e Rubro-Negro se enfrentaram três vezes e empataram as três
Em uma partida que vale o título do Flamengo na Série A, o Ceará vai em busca de pontuar em pleno Maracanã para seguir firme na luta para sacramentar a permanência. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o retrospecto é equilibrado. Três vitórias para cada lado e quatro empates.
Relembre os 10 duelos mais recentes entre Flamengo e Ceará:
Série A 2025: Ceará 1x1 Flamengo
Série A 2022: Flamengo 1x1 Ceará
Série A 2022: Ceará 2x2 Flamengo
Série A 2021: Flamengo 2x1 Ceará
Série A 2021: Ceará 1x1 Flamengo
Série A 2020: Flamengo 0x2 Ceará
Série A 2020: Ceará 2x0 Flamengo
Série A 2019: Flamengo 4x1 Ceará
Série A 2019: Ceará 0x3 Flamengo
Série A 2018: Flamengo 0x1 Ceará
Em um recorte menor, o Vovô acumula um jejum de cinco partidas sem ganhar do Rubro-Negro. O último triunfo aconteceu pelo Brasileirão 2020, próprio Maracanã. Na ocasião, Vina e Kelvyn marcaram para o Alvinegro. Nesta temporada, os clubes se enfrentaram uma vez, em que o placar ficou igualado em 1 a 1.
No histórico geral, foram 29 jogos oficiais, com 11 vitórias do Rubro-Negro, 12 empates e seis vitórias do Vovô. Os cariocas anotaram 40 gols, enquanto os cearenses balançaram as redes em marcaram 30 oportunidades. Os dados são da plataforma Ogol.
Como está a situação das equipes na tabela?
O Flamengo está em primeiro lugar, com 75 pontos, e precisa de mais dois para conquistar matematicamente a taça. O Ceará ocupa a 14ª posição, com 43 pontos, e necessita de mais dois empates para alcançar os mágicos 45 pontos.
Os times se encontram nesta quarta-feira, 3, às 21h30min, no Estádio Maracanã, pela 37ª rodada da elite nacional.