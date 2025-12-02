Ceará e Flamengo têm retrospecto equilibrado nos últimos 10 jogos

No penúltimo compromisso da temporada, Ceará visita o Flamengo, no Estádio Maracanã / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Em uma partida que vale o título do Flamengo na Série A, o Ceará vai em busca de pontuar em pleno Maracanã para seguir firme na luta para sacramentar a permanência. Nos últimos dez jogos entre as equipes, o retrospecto é equilibrado. Três vitórias para cada lado e quatro empates. Relembre os 10 duelos mais recentes entre Flamengo e Ceará:

Série A 2025: Ceará 1x1 Flamengo

Série A 2022: Flamengo 1x1 Ceará

Série A 2022: Ceará 2x2 Flamengo

Série A 2021: Flamengo 2x1 Ceará

Série A 2021: Ceará 1x1 Flamengo

Série A 2020: Flamengo 0x2 Ceará

Série A 2020: Ceará 2x0 Flamengo

Série A 2019: Flamengo 4x1 Ceará

Série A 2019: Ceará 0x3 Flamengo

Série A 2018: Flamengo 0x1 Ceará Em um recorte menor, o Vovô acumula um jejum de cinco partidas sem ganhar do Rubro-Negro. O último triunfo aconteceu pelo Brasileirão 2020, próprio Maracanã. Na ocasião, Vina e Kelvyn marcaram para o Alvinegro. Nesta temporada, os clubes se enfrentaram uma vez, em que o placar ficou igualado em 1 a 1. No histórico geral, foram 29 jogos oficiais, com 11 vitórias do Rubro-Negro, 12 empates e seis vitórias do Vovô. Os cariocas anotaram 40 gols, enquanto os cearenses balançaram as redes em marcaram 30 oportunidades. Os dados são da plataforma Ogol. Como está a situação das equipes na tabela?