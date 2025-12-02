Ceará terá trio de titulares como desfalque em duelo contra Flamengo

Ceará terá trio de titulares como desfalque em duelo contra FlamengoA partida é fundamental para o Alvinegro de Porangabuçu, em vista da situação delicada que a equipe vive no Campeonato Brasileiro
Para seu último jogo como visitante na Série A do Brasileirão, o Ceará contará com três desfalques importantes. No embate contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 3, às 21h30min, pela 37ª rodada do certame, Léo Condé não terá a sua disposição os defensores Willian Machado e Matheus Bahia nem o atacante Pedro Henrique.
Peças incontestáveis no plano tático defensivo de Léo Condé, Willian e Matheus completaram a série de três cartões amarelos no empate diante do Cruzeiro e terão que cumprir suspensão automática no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Leia mais
Com suas ausências certas, na zaga, a tendência é que o treinador escale Marllon ao lado de Marcos Victor, enquanto Rafael Ramos deve assumir o posto na lateral-esquerda.
Além deles, o comandante do Alvinegro também não poderá contar com Pedro Henrique. O camisa 7 sentiu um desconforto na posterior da coxa esquerda, há duas rodadas — na derrota para o Mirassol — e precisou ser substituído.
Por decorrência desse desconforto, Pedro Henrique já ficou de fora do duelo contra a Raposa e permanecerá como ausência ante os cariocas.
Precisando pontuar
A partida é fundamental para o Alvinegro de Porangabuçu, em vista da situação delicada que a equipe vive no Campeonato Brasileiro. Com o empate diante do Cruzeiro, o Vovô manteve-se na 14ª colocação e chegou aos 43 pontos — dois a frente do Internacional, 17º colocado.
O cenário fica ainda mais difícil pelo contexto da partida contra o Flamengo: o Rubro-Negro precisa da vitória para confirmar o título da Série A desta temporada. Para além disso, o embate desta quarta, 3, será em clima de festa carioca, tendo em vista que o Rubro-Negro conquistou a Libertadores neste sábado, 29.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente