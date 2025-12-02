Ceará terá trio de titulares como desfalque em duelo contra Flamengo

Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos desfalques do Alvinegro nessa rodada / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Para seu último jogo como visitante na Série A do Brasileirão, o Ceará contará com três desfalques importantes. No embate contra o Flamengo, nesta quarta-feira, 3, às 21h30min, pela 37ª rodada do certame, Léo Condé não terá a sua disposição os defensores Willian Machado e Matheus Bahia nem o atacante Pedro Henrique. Peças incontestáveis no plano tático defensivo de Léo Condé, Willian e Matheus completaram a série de três cartões amarelos no empate diante do Cruzeiro e terão que cumprir suspensão automática no Maracanã, no Rio de Janeiro.