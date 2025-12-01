Ceará encara menor distância para o Z-4 e vê pressão aumentar na reta final

FORTALEZA-CE-Brasil, 20-11-2025: Meia Atacante Vina, do Ceará, coloca as mãos no rosto após ser expulso do jogo aos 4 minutos do primeiro tempo. Ceará 1x 2 Internacional-RS. CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A - 2025.Estádio ARENA CASTELÃO. (Foto: Samuel Setubal/O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após o empate com o Cruzeiro no Castelão e os resultados da última rodada da Série A, o Ceará viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir de três para dois pontos. Com 43 somados, o Alvinegro está apenas dois à frente do Internacional, primeira equipe a compor o Z-4. Esta é a menor diferença do Vovô para a zona de descenso em toda a temporada e acende o alerta neste momento decisivo. O Ceará não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória aconteceu contra o Corinthians, no início de novembro, e desde então a equipe de Léo Condé vive seu período mais delicado na competição. O aproveitamento recente do clube na Série A é de apenas 30%.