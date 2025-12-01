Ceará encara menor distância para o Z-4 e vê pressão aumentar na reta final

Ceará encara menor distância para o Z-4 e vê pressão aumentar na reta finalAlvinegro está a dois pontos da zona de rebaixamento da Série A; menor distância do clube na atual temporada
Após o empate com o Cruzeiro no Castelão e os resultados da última rodada da Série A, o Ceará viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir de três para dois pontos. Com 43 somados, o Alvinegro está apenas dois à frente do Internacional, primeira equipe a compor o Z-4. Esta é a menor diferença do Vovô para a zona de descenso em toda a temporada e acende o alerta neste momento decisivo.
O Ceará não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória aconteceu contra o Corinthians, no início de novembro, e desde então a equipe de Léo Condé vive seu período mais delicado na competição. O aproveitamento recente do clube na Série A é de apenas 30%.
Com a disputa cada vez mais acirrada na parte de baixo da tabela, o Vovô chega às duas rodadas finais pressionado como nunca e sem margem para erros diante da dupla que briga pelo título brasileiro.
Em coletiva pós-jogo, Condé ressaltou a dificuldade do clube na luta pela permanência: “A briga do Ceará realmente era de permanência, sempre pontuei isso. E hoje é uma pontuação que nos deixou o campeonato inteiro fora dessa zona de rebaixamento. É claro que a gente sempre tentou e buscou se manter longe. Porém, nessa reta final, muitas equipes cresceram, e passaram a pontuar bastante, caso do Vitória, principalmente, o Santos”.
Jogos decisivos
Para garantir a permanência na elite sem depender de outros resultados, o time de Porangabuçu precisa conquistar quatro dos seis pontos restantes. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de rebaixamento do Ceará estão atualmente em 7,5%, percentual que reforça o quanto cada rodada pode redefinir o cenário.
A sequência final começa diante do Flamengo, que entra em campo embalado pelo tetracampeonato da Libertadores conquistado sobre o Palmeiras, outro rival direto no Brasileirão. O Ceará visita o Rubro Negro no Maracanã nesta quarta feira, 3, às 21h30min, em duelo válido pela 37ª rodada da Série A.