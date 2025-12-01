Ceará tem lista de titulares pendurados para encarar o Flamengo

Lucas Mugni está entre os pendurados / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará encara o Flamengo no Maracanã com seis atletas pendurados por cartão amarelo. No duelo que pode decidir o título em favor do Mengo, que acontece às 21h30min desta quarta-feira, 3, o Vovô pode perder Bruno Ferreira, Dieguinho, Zanocelo, Mugni, Galeano e Fernandinho para o último jogo do torneio, caso os nomes citados sejam advertidos. Isso acontece porque todos os jogadores listados estão com dois cartões amarelos no momento e o terceiro, segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, ocasiona uma suspensão de um jogo. É por esta suspensão automática que o Vovô não contará com Willian Machado e Matheus Bahia para o jogo contra a equipe da Gávea, uma vez que foram advertidos contra o Cruzeiro.