Ceará tem lista de titulares pendurados para encarar o Flamengo

Ceará tem lista de titulares pendurados para encarar o FlamengoO Vovô tem seis atletas pendurados para o jogo contra o Rubro-Negro, sendo quatro deles titulares absolutos
O Ceará encara o Flamengo no Maracanã com seis atletas pendurados por cartão amarelo. No duelo que pode decidir o título em favor do Mengo, que acontece às 21h30min desta quarta-feira, 3, o Vovô pode perder Bruno Ferreira, Dieguinho, Zanocelo, Mugni, Galeano e Fernandinho para o último jogo do torneio, caso os nomes citados sejam advertidos.
Isso acontece porque todos os jogadores listados estão com dois cartões amarelos no momento e o terceiro, segundo o regulamento do Campeonato Brasileiro, ocasiona uma suspensão de um jogo. É por esta suspensão automática que o Vovô não contará com Willian Machado e Matheus Bahia para o jogo contra a equipe da Gávea, uma vez que foram advertidos contra o Cruzeiro.
Perder quatro titulares para última rodada do Brasileirão, por si só, já colocaria o clube em uma situação complicada, mas, o atual momento do Alvinegro na temporada acentua ainda mais a gravidade de possíveis ausências. O Ceará, após uma sequência de resultados negativos, entrou de vez na briga contra o rebaixamento e tem um calendário mais difícil que os adversários.
O time cearense está na 14ª colocação e tem somente 43 pontos no atual momento da temporada, dois a mais que Internacional, primeiro time na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação. Em caso de derrota junto de vitórias de Inter, Santos, 16º com 41 pontos, e Vitória, 15º com 42 pontos, o time de Porangabuçu entraria na 38ª rodada na zona de rebaixamento.
A última partida do Vovô no ano é contra o Palmeiras, na Arena Castelão, Às 16 horas do sábado, 7, em um embate onde o Verdão pode entrar com uma equipe alternativa, uma vez que pode já não ter chances de título brasileiro. Historicamente, a média de 45 pontos é suficiente para livrar uma equipe do rebaixamento, mas, na conjuntura atual do campeonato, o Ceará estaria livre das possibilidades de queda se somar quatro pontos nos jogos restantes.
Ceará chega a menor distância em relação ao Z4 em 2025
Após o empate com o Cruzeiro no Castelão e os resultados da última rodada da Série A, o Ceará viu a distância para a zona de rebaixamento diminuir de três para dois pontos. Com 43 somados, o Alvinegro está somente dois à frente do Internacional, primeira equipe a compor o Z-4. Esta é a menor diferença do Vovô para a zona de descenso em toda a temporada e acende o alerta neste momento decisivo.
O Ceará não vence no Brasileirão há três jogos. A última vitória aconteceu contra o Corinthians, no início de novembro, e desde então a equipe de Léo Condé vive seu período mais delicado na competição. O aproveitamento recente do clube na Série A é de somente 30%.