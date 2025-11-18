Ceará divulga nova parcial com mais de 40 mil torcedores contra Internacional

O embate contra o Colorado é fundamental para os objetivos do Alvinegro no ano, que ainda disputa vaga por competições internacionais

O Ceará divulgou nesta terça-feira, 18, uma nova parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Internacional. De acordo com o clube, mais de 40 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá nesta quinta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão.

No embate contra o Colorado, o Ceará vai em busca de conquistar sua primeira sequência de vitórias no certame. Na última rodada, o Vovô superou o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso supere os gaúchos, será a primeira vez que a equipe de Léo Condé atingirá tal marca nesta Série A.