Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará divulga nova parcial com mais de 40 mil torcedores contra Internacional

Ceará divulga nova parcial com mais de 40 mil torcedores contra Internacional

O embate contra o Colorado é fundamental para os objetivos do Alvinegro no ano, que ainda disputa vaga por competições internacionais
Autor Levi Lima
Autor
Levi Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará divulgou nesta terça-feira, 18, uma nova parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Internacional. De acordo com o clube, mais de 40 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá nesta quinta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão.

No embate contra o Colorado, o Ceará vai em busca de conquistar sua primeira sequência de vitórias no certame. Na última rodada, o Vovô superou o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso supere os gaúchos, será a primeira vez que a equipe de Léo Condé atingirá tal marca nesta Série A.

Leia mais

Além desta estatística, o resultado deste jogo é fundamental para os objetivos do Alvinegro no ano. Atualmente, o time comandado por Léo Condé ocupa a 12ª colocação com 42 pontos. Com a vitória, o Ceará conquistaria sua permanência no Brasileirão.

Para além disso, com a conquista dos três pontos, o escrete Alencarino passaria a disputar diretamente vaga por competições internacionais na próxima temporada, se inserindo, inclusive, na disputa direta por vaga na pré-Libertadores do ano seguinte.

Ceará x Internacional: como comprar ingressos

Pela internet, as vendas ocorrem no site Vozão Tickets, enquanto presencial os ingressos podem ser adquiridos na loja da sede e nas unidades dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.

Confira os valores de ingressos para Ceará x Internacional:

  • Superior Norte: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia) — Acompanhante de sócio: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
  • Inferior Norte: Esgotado
  • Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
  • Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
  • Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)
  • Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)
  • Premium: Esgotado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar