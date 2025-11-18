Ceará divulga nova parcial com mais de 40 mil torcedores contra Internacional

Ceará divulga nova parcial com mais de 40 mil torcedores contra InternacionalO embate contra o Colorado é fundamental para os objetivos do Alvinegro no ano, que ainda disputa vaga por competições internacionais
O Ceará divulgou nesta terça-feira, 18, uma nova parcial de torcedores confirmados para o jogo diante do Internacional. De acordo com o clube, mais de 40 mil pessoas, por meio de check-in de sócio-torcedor e de venda de ingressos, estão com presença adquirida para o duelo que ocorrerá nesta quinta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão.
No embate contra o Colorado, o Ceará vai em busca de conquistar sua primeira sequência de vitórias no certame. Na última rodada, o Vovô superou o Corinthians por 1 a 0, na Neo Química Arena, em São Paulo. Caso supere os gaúchos, será a primeira vez que a equipe de Léo Condé atingirá tal marca nesta Série A.
Além desta estatística, o resultado deste jogo é fundamental para os objetivos do Alvinegro no ano. Atualmente, o time comandado por Léo Condé ocupa a 12ª colocação com 42 pontos. Com a vitória, o Ceará conquistaria sua permanência no Brasileirão.
Para além disso, com a conquista dos três pontos, o escrete Alencarino passaria a disputar diretamente vaga por competições internacionais na próxima temporada, se inserindo, inclusive, na disputa direta por vaga na pré-Libertadores do ano seguinte.
Ceará x Internacional: como comprar ingressos
Pela internet, as vendas ocorrem no site Vozão Tickets, enquanto presencial os ingressos podem ser adquiridos na loja da sede e nas unidades dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota.
Confira os valores de ingressos para Ceará x Internacional:
- Superior Norte: R$ 200 (inteira) | R$ 100 (meia) — Acompanhante de sócio: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Inferior Norte: Esgotado
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)
- Superior Central: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia)
- Premium: Esgotado