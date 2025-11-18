Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rival do Ceará, Inter não vence fora de casa há 3 meses e é 5º pior visitante da Série A

Colorado ganhou apenas duas vezes longe do Beira-Rio no Brasileirão e encara o Vovô na próxima quinta-feira, 20, no Castelão
Afonso Ribeiro
Adversário do Ceará na próxima quinta-feira, 20, às 21h30min, no Castelão, pela 34ª rodada da Série A, o Internacional amarga um retrospecto ruim longe do Beira-Rio na temporada. O Colorado não ganha fora de casa desde agosto e é o quinto pior visitante da competição nacional, com apenas dois triunfos.

A última vez que o time gaúcho conquistou um resultado positivo distante dos próprios domínios foi em 9 de agosto, quando bateu o RB Bragantino por 3 a 1, no interior paulista. Naquela ocasião, a equipe ainda era comandada por Roger Machado, que foi sucedido por Ramón Díaz.

Desde então, entre Brasileirão e Copa Libertadores, foram sete derrotas e um empate em oito partidas como visitante.

Na elite nacional, em 16 confrontos fora de casa, o Inter sofreu nove reveses, cinco igualdades e obteve apenas duas vitórias, com 22,9% de aproveitamento. Foram ainda 28 gols sofridos longe do Beira-Rio.

Neste recorte do rendimento, o Colorado está à frente apenas de Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude — as quatro equipes que estão na zona de rebaixamento. Na Série A, venceu somente Santos (2 a 1) e o próprio Bragantino como visitante.

Ainda na briga contra a queda para a Série B, o Internacional ocupa a 15ª posição, com 37 pontos. Já o Ceará está em 12º lugar, com 42 pontos.

O retrospecto ruim do Internacional como visitante:

  • Flamengo 1x0 Internacional - Copa Libertadores
  • Cruzeiro 2x1 Internacional - Brasileirão Série A
  • Palmeiras 4x1 Internacional - Brasileirão Série A
  • Juventude 1x1 Internacional - Brasileirão Série A
  • Mirassol 3x1 Internacional - Brasileirão Série A
  • Bahia 1x0 Internacional - Brasileirão Série A
  • Fluminense 1x0 Internacional - Brasileirão Série A
  • Vitória 1x0 Internacional - Brasileirão Série A

