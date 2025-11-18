Rival do Ceará, Inter não vence fora de casa há 3 meses e é 5º pior visitante da Série A

Rival do Ceará, Inter não vence fora de casa há 3 meses e é 5º pior visitante da Série AColorado ganhou apenas duas vezes longe do Beira-Rio no Brasileirão e encara o Vovô na próxima quinta-feira, 20, no Castelão
Adversário do Ceará na próxima quinta-feira, 20, às 21h30min, no Castelão, pela 34ª rodada da Série A, o Internacional amarga um retrospecto ruim longe do Beira-Rio na temporada. O Colorado não ganha fora de casa desde agosto e é o quinto pior visitante da competição nacional, com apenas dois triunfos.
A última vez que o time gaúcho conquistou um resultado positivo distante dos próprios domínios foi em 9 de agosto, quando bateu o RB Bragantino por 3 a 1, no interior paulista. Naquela ocasião, a equipe ainda era comandada por Roger Machado, que foi sucedido por Ramón Díaz.
Desde então, entre Brasileirão e Copa Libertadores, foram sete derrotas e um empate em oito partidas como visitante.
Na elite nacional, em 16 confrontos fora de casa, o Inter sofreu nove reveses, cinco igualdades e obteve apenas duas vitórias, com 22,9% de aproveitamento. Foram ainda 28 gols sofridos longe do Beira-Rio.
Neste recorte do rendimento, o Colorado está à frente apenas de Sport, Vitória, Fortaleza e Juventude — as quatro equipes que estão na zona de rebaixamento. Na Série A, venceu somente Santos (2 a 1) e o próprio Bragantino como visitante.
Ainda na briga contra a queda para a Série B, o Internacional ocupa a 15ª posição, com 37 pontos. Já o Ceará está em 12º lugar, com 42 pontos.
O retrospecto ruim do Internacional como visitante:
- Flamengo 1x0 Internacional - Copa Libertadores
- Cruzeiro 2x1 Internacional - Brasileirão Série A
- Palmeiras 4x1 Internacional - Brasileirão Série A
- Juventude 1x1 Internacional - Brasileirão Série A
- Mirassol 3x1 Internacional - Brasileirão Série A
- Bahia 1x0 Internacional - Brasileirão Série A
- Fluminense 1x0 Internacional - Brasileirão Série A
- Vitória 1x0 Internacional - Brasileirão Série A