Rival do Ceará, Inter não vence fora de casa há 3 meses e é 5º pior visitante da Série A

Colorado ganhou apenas duas vezes longe do Beira-Rio no Brasileirão e encara o Vovô na próxima quinta-feira, 20, no Castelão

Adversário do Ceará na próxima quinta-feira, 20, às 21h30min, no Castelão, pela 34ª rodada da Série A, o Internacional amarga um retrospecto ruim longe do Beira-Rio na temporada. O Colorado não ganha fora de casa desde agosto e é o quinto pior visitante da competição nacional, com apenas dois triunfos.

A última vez que o time gaúcho conquistou um resultado positivo distante dos próprios domínios foi em 9 de agosto, quando bateu o RB Bragantino por 3 a 1, no interior paulista. Naquela ocasião, a equipe ainda era comandada por Roger Machado, que foi sucedido por Ramón Díaz.

Desde então, entre Brasileirão e Copa Libertadores, foram sete derrotas e um empate em oito partidas como visitante.

Na elite nacional, em 16 confrontos fora de casa, o Inter sofreu nove reveses, cinco igualdades e obteve apenas duas vitórias, com 22,9% de aproveitamento. Foram ainda 28 gols sofridos longe do Beira-Rio.