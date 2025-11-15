CEO do Ceará projeta orçamento para 2026 e mantém foco em responsabilidade financeira

Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, durante coletiva de imprensa em Porangabuçu, em 24 de julho de 2025 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Em entrevista concedida ao programa Esportes O POVO, o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, detalhou como o clube já iniciou o planejamento financeiro para a temporada de 2026. Segundo o dirigente, as definições orçamentárias estão sendo construídas em conjunto com o CEO do clube, Danilo Bittencourt, a partir de diferentes cenários competitivos e níveis de investimento. Haroldo explicou que o processo envolve projeções com participação em diferentes competições, variações de aporte financeiro e projeções de custos como folha salarial e compra de direitos econômicos. É a partir dessa análise que o departamento de futebol recebe o “norte” sobre a capacidade de investimento.

“O Ceará não excedeu um real do orçamento previsto para o futebol. Está tudo seguido à risca: custeio, investimento... A execução foi exatamente conforme o orçamento projetado de 2024 para 2025. Isso é muito bom, um sinal de boa gestão.” O CEO ressaltou que o clube conseguiu realizar as receitas previstas no orçamento, atingiu os objetivos esportivos necessários para geração de receita e manteve controle rígido dos gastos. Entretanto, lembrou que o Ceará ainda carrega passivos de anos anteriores, como dívidas e compromissos originados entre 2022 e 2024, período que incluiu o rebaixamento e seus efeitos econômicos. “O Ceará vem lidando com passivos de anos anteriores, vem carregando a sequela do rebaixamento, coisas de 2022, 2023, 2024... Mas o presidente vem lidando muito bem com isso. O clube fez diversos acordos durante o ano já solucionando essas questões.”