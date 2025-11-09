Ceará segura Corinthians, vence com gol de Galeano e sobe na tabela do Brasileirão

Ceará segura Corinthians, vence com gol de Galeano e sobe na tabela do BrasileirãoGaleano foi o autor do gol que resultou na primeira vitória do Ceará como visitante contra o Corinthians pela Série A do Brasileirão
Em um duelo marcado por ideias opostas, o Ceará derrotou o Corinthians por 1 a 0 e ultrapassou os paulistas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, pela 33ª rodada. Obediente ao plano de jogo adotado por Léo Condé, o Vovô viu os mandantes terminarem o embate com 77% de posse de bola, mas o autor do gol único da partida foi o paraguaio Galeano.
Com o triunfo, o Alvinegro chega aos 42 pontos na tabela de classificação e fica muito próximo de assegurar permanência na competição nacional para 2026.
Corinthians x Ceará: como foi o jogo
Em um jogo de poucos espaços, a primeira oportunidade surgiu de um escanteio. Gustavo Henrique subiu mais alto que todo mundo e, na pequena área, finalizou para bela defesa de Bruno Ferreira.
A pressão corintiana surtiu efeito ainda aos 20 minutos da primeira etapa. Após boa jogada trabalhada pela esquerda, Matheus Bidu cruzou para Gustavo Henrique, o zagueiro ganhou novamente pelo alto e completou para o barbante de Bruno Ferreira. No entanto, o gol foi anulado já que o lateral estava em posição irregular quando recebeu a bola, antes do cruzamento.
A primeira finalização do Ceará só foi acontecer aos 28. Após erro na saída de bola dos mandantes, Dieguinho dominou na intermediária e acertou forte chute de fora da área, exigindo boa defesa do goleiro Felipe Longo.
A tática do Vovô foi posta perfeitamente em prática aos 31 minutos. Yuri Alberto é desarmado por Lucas Mugni próximo ao meio-campo. O camisa 10 puxa imediatamente o contra-ataque e lança Pedro Henrique em profundidade pela direita.
Em um ataque em três atacantes contra três defensores corintianos, o camisa 7 conduziu por alguns metros e realizou um rápido cruzamento e encontra Galeano no outro lado da área, que completa de primeira para abrir o placar na NEO Química Arena.
Já na segunda etapa o roteiro da partida foi igual ao dos primeiros 45 minutos. Os mandantes foram soberanos no controle do jogo, mas não conseguiam incomodar o goleiro Bruno Ferreira.
Tanto é que a única oportunidade da etapa final foi aos 41 minutos. Na ocasião, Rafael Ramos lançou Paulo Baya em profundidade. O ponta — que entrou no decorrer do jogo — saiu em diagonal, mano a mano com Felipe Longo e finalizou em cima do goleiro corintiano.