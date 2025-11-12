Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará confirma mais de 30 mil torcedores contra o Internacional, pela Série A

Vovô enfrenta o time gaúcho na próxima quinta-feira, 20, às 21h30min, na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão
Iara Costa
Iara Costa
O Ceará divulgou mais uma parcial nesta quarta-feira, 12, e confirmou mais de 30 mil torcedores para a partida diante do Internacional. Na próxima quinta-feira, 20, as equipes se enfrentam às 21h30min na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão.  

Na 12ª colocação com 42 pontos, o Ceará vai em busca de se aproximar cada vez mais da primeira parte da tabela para confirmar vaga na Copa Sul-Americana ao final da competição. A situação do Colorado é mais sensível: com 37 pontos, o clube gaúcho possui apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento e está na 15ª posição.

O torcedor interessado em comparecer e lotar a Arena Castelão pode adquirir ingresso nas Lojas Vozão ou pelo site Vozão Tickets. A média de valor de ingressos está de R$ 15 a meia. Para o embate, após a fala machista do técnico do Inter, Ramón Díaz, o Vovô disponibilizou uma promoção onde torcedoras mulheres podem adquirir bilhetes pelo valor de meia entrada.

Ao todo, sete setores do Castelão foram destinados aos alvinegros: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium. O setor superior sul será preenchido pelos visitantes. Confira o valor dos ingressos:

  • Superior Central - R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)
  • Inferior Norte - R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
  • Inferior Sul - R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
  • Inferior Central - R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)
  • Especial - R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)
  • Superior Norte - R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira) [Sócio acompanhante: R$ 30 | R$15]
  • Premium - R$ 150 (meia) e R$ 300 (inteira)

