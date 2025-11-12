Ceará confirma mais de 30 mil torcedores contra o Internacional, pela Série A

O Ceará divulgou mais uma parcial nesta quarta-feira, 12, e confirmou mais de 30 mil torcedores para a partida diante do Internacional. Na próxima quinta-feira, 20, as equipes se enfrentam às 21h30min na Arena Castelão, pela 34ª rodada da Série A do Brasileirão.

Na 12ª colocação com 42 pontos, o Ceará vai em busca de se aproximar cada vez mais da primeira parte da tabela para confirmar vaga na Copa Sul-Americana ao final da competição. A situação do Colorado é mais sensível: com 37 pontos, o clube gaúcho possui apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento e está na 15ª posição.