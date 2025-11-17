Próximo rival do Ceará, Internacional fará "força-tarefa" para contar com convocados

Carbonero e Borré são titulares no ataque do Colorado / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Apesar de ainda brigar contra o rebaixamento, o Internacional, próximo rival do Ceará, possui um qualificado elenco. Como exemplo prático disso, durante esta Data Fifa, os atacantes colombianos Carbonero e Borré foram convocados pela seleção sul-americana para a disputa dos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália. No entanto, estas convocações não mudaram o planejamento do Colorado, que ainda conta com ambos para o embate contra o Vovô.

Todavia, a “força-tarefa” já era esperada por parte do Internacional. Carbonero e Borré são titulares do time e peças importantes do técnico Ramón Díaz. O camisa 7, inclusive, marcou um dos gols da seleção colombiana na vitória por 2 a 1 sobre os neozelandeses. Já o centroavante, por mais que esteja em uma seca recente de gols, conta com o respaldo da comissão técnica do clube. Liberado para jogar Além da dificuldade logística, Borré chegou a ser dúvida por outro motivo extracampo. Na última sexta-feira, 14, o atacante participou de uma sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), onde foi julgado devido uma expulsão na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.