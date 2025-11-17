Próximo rival do Ceará, Internacional fará "força-tarefa" para contar com convocados

Próximo rival do Ceará, Internacional fará "força-tarefa" para contar com convocadosOs atacantes colombianos Carbonero e Borré, foram convocados pela seleção da sul-americana, para a disputa dos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália
Apesar de ainda brigar contra o rebaixamento, o Internacional, próximo rival do Ceará, possui um qualificado elenco. Como exemplo prático disso, durante esta Data Fifa, os atacantes colombianos Carbonero e Borré foram convocados pela seleção sul-americana para a disputa dos amistosos contra Nova Zelândia e Austrália.
No entanto, estas convocações não mudaram o planejamento do Colorado, que ainda conta com ambos para o embate contra o Vovô.
Para contornar essa situação, o vice-presidente da equipe gaúcha, José Olavo Bisol, afirmou, após o último jogo antes da parada, que o Colorado está “tentando montar uma logística para que ambos estejam à disposição” contra o Ceará.
Como o confronto entre Colômbia e Austrália acontecerá somente nesta terça-feira, 18, às 22 horas, nos Estados Unidos, a presença dos atacantes na partida contra o Ceará — que está marcada para a próxima quinta-feira, 20 — chegou a ser dúvida.
Todavia, a “força-tarefa” já era esperada por parte do Internacional. Carbonero e Borré são titulares do time e peças importantes do técnico Ramón Díaz. O camisa 7, inclusive, marcou um dos gols da seleção colombiana na vitória por 2 a 1 sobre os neozelandeses.
Já o centroavante, por mais que esteja em uma seca recente de gols, conta com o respaldo da comissão técnica do clube.
Liberado para jogar
Além da dificuldade logística, Borré chegou a ser dúvida por outro motivo extracampo. Na última sexta-feira, 14, o atacante participou de uma sessão no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), onde foi julgado devido uma expulsão na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro.
A punição veio aos 45 minutos do segundo tempo do confronto em questão, ao acertar um carrinho em Christian, meio-campista cruzeirense.
Como sentença, o colombiano foi punido com uma partida de suspensão. Contudo, como Borré já havia cumprido a pena, ele está liberado para enfrentar o Ceará nesta quinta-feira, 20.