Transmissão de Corinthians x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

Transmissão de Corinthians x Ceará: assistir ao vivo - online e grátisJogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Ceará acontece hoje, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir
Corinthians e Ceará se enfrentam na NEO Química Arena, em São Paulo (SP), hoje, 9, às 16 horas pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Corinthians X Ceará: onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão pela Globo e pelo canal Premiere, no sistema pay-per-view. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.
Corinthians X Ceará: situação dos times e escalações
Ceará
Vindo de empate no Clássico-Rei, o Alvinegro encara o duelo contra os paulistas como uma oportunidade de consolidar a briga por uma das vagas da Copa Sul-Americana da próxima temporada.
Escalação do Ceará:
4-4-2: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Fabiano; Pedro Henrique e Galeano. Téc: Léo Condé
Corinthians
No Corinthians a equipe de Dorival Júnior busca manter a sequência de vitórias em seus domínios. Atuando como mandante, o Alvinegro do Parque São Jorge venceu as últimas três partidas que disputou - contra Grêmio, Atlético-MG e Mirassol, respectivamente.
Escalação do Corinthians:
4-3-3: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Dieguinho, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior
Dicas para acompanhar Ceará X Corinthians ao vivo
1. Assinar o Premiere é a forma oficial de assistir ao jogo completo.
2. Acompanhar em redes sociais e portais esportivos garante acesso a lances em tempo real, vídeos com melhores momentos e estatísticas ao vivo.
3. Ficar atento a possíveis transmissões gratuitas autorizadas, que podem ser liberadas em caráter especial em alguns jogos de grande apelo.
Ceará X Corinthians: retrospecto e últimos confrontos
Ceará X Corinthians: retrospecto e últimos confrontos

Na história, Ceará e Corinthians se enfrentaram em 12 jogos na capital paulista. Nesses doze confrontos, a equipe cearense só venceu uma única vez, em 2019. O levantamento do retrospecto é do site oGol.