Transmissão de Corinthians x Ceará: assistir ao vivo - online e grátis

No primeiro turno, os paulistas venceram na Arena Castelão / Crédito: Samuel Setubal/O POVO

Corinthians e Ceará se enfrentam na NEO Química Arena, em São Paulo (SP), hoje, 9, às 16 horas pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Escalação do Ceará: 4-4-2: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Dieguinho, Lucas Mugni e Fabiano; Pedro Henrique e Galeano. Téc: Léo Condé

Corinthians No Corinthians a equipe de Dorival Júnior busca manter a sequência de vitórias em seus domínios. Atuando como mandante, o Alvinegro do Parque São Jorge venceu as últimas três partidas que disputou - contra Grêmio, Atlético-MG e Mirassol, respectivamente.